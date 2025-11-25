辛正儿 - 展览人潮见证香港文化活力 | 社论

香港故宫文化博物馆的「古埃及文明大展」甫开幕即迎来人潮，上周末大排长龙，等候时间长达90分钟，馆方坦言情况「不能接受」，并积极研议应对方案，包括考虑开放夜场或实施分时段入场。尽管人潮为观众与管理方带来挑战，但从城市文化发展的视角来看，这无疑是令人振奋的现象。蜂拥而至的市民与游客，不仅预示展览的成功开局，更折射出香港文化产业的蓬勃生机。



首先，人潮涌现绝非坏事，反而印证展览内容的吸引力与公众对高品质文化活动的渴求。相较于展场冷清、门可罗雀，如今的人龙恰恰说明古文明展览切合市民与游客的兴趣，反映策展方向的精准。香港作为国际都会，观众对世界级文物展览展现高度热情，正是文化深耕的成果。这种「开心的烦恼」，远比无人问津更值得欣喜，也为未来引进更多国际级展览注入信心。



其次，馆方对人潮的即时回应，展现香港文化机构的专业与效率。面对预期之外的参观热潮，故宫文化博物馆迅速研议延长开放时间、开设夜场、分流入场等方案，致力在维持观展品质的同时，满足公众需求。这种灵活应变的能力，正是现代文化场馆必备的素养，亦体现香港公共服务中「以人为本」的精神。透过有序疏导，既能化解人潮压力，也能将一时的混乱转化为长远的营运经验。



进一步而言，此次盛况延续了西九文化区近年屡创佳绩的势头。从贝聿铭建筑回顾展到毕加索真迹展，西九逐步建立起「创意策展、知识普及」的品牌形象。这些展览不仅呈现艺术与文化的深度，更透过通俗易懂的诠释，让观众轻松融入其中，打破「高雅文化门槛高」的刻板印象。香港策展团队的专业能力，在此过程中得到充分展现，也为本地文化软实力写下最佳注脚。



从更宏观的视角看，香港的文化艺术生态正处于升级转型的关键阶段。随着M+、香港故宫文化博物馆等国际级场馆相继落成，香港有条件成为亚洲乃至全球的文化枢纽。而中西文化交融的底蕴，更让香港在策展主题、叙事角度与观众互动上别具优势。只要持续汇聚本地与国际资源，打造兼具深度与吸引力的文化内容，香港有望成为「东方的纽约」，以文化艺术作为城市的新名片。归根结柢，一场展览的人潮，不仅是单一活动的成功，更是整体文化氛围成熟的象征。



辛正儿