山西精神科女医生P图爆红 网民：睇相已治好抑郁症

医生一向予大众沉稳权威的形象，但山西有精神科女医生近日在官方预约页面，却用了极端夸张的P图，颠覆全网对医生的固有认知，被网民笑指不用看医生便可治好抑郁症。

网民翻出素颜模样

综合内媒报道，山西医科大学第一医院精神科医生郎小娥近日被网民发现，其在「山医大一院精神卫生科」公众号的预约页面，在个人介绍部份，使用了一张「十级滤镜」的证件照，令她火速红遍全网。

该张经极端美颜的证件照，将郎小娥五官修饰成大眼浓眉模样，但由于滤镜过度使用，令郎小娥的样子变得像卡通人物般，完全不似真实人类。



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有网民翻查郎小娥的素颜照片比对，一边是美颜滤镜拉满的证件照，一边是干练沉稳、经验丰富的业界权威医师形象。两组照片放在一起形成鲜明及强烈的视觉冲击，进一步引爆网民笑点，指郎小娥的十级美颜照，打破了公众对精神科医生严肃、沉稳的固有刻板印象。

据新黄河，8月1日，记者搜寻「山医大一院精神卫生科」公众号，官方小程序预约挂号页面显示，郎小娥主任医师照片已更新，不过相片依然「执相」过度，与医生的真实外貎仍有很大距离，相片充满了AI味。

网民纷纷就郎小娥的美颜照玩梗，「没挂号就看好了抑郁症」 、「好抽象呀哈哈哈」、「我滴天，这也太搞笑了」、「这个人的审美恐怕在我之上」、「看病前先给病人逗乐了」、「P成这样我没笑，但是她说她没P就长这样我笑了」、「哈哈哈，美丽的外表下，有趣的灵魂」。