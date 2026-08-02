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奇案解密︱山东四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小时下毒手灭门

奇闻趣事
更新时间：07:00 2026-08-02 HKT
发布时间：07:00 2026-08-02 HKT

发生于2013年的「山东费县灭门案」 手段极其残忍，一对刚结婚半年的青年夫妇，在偏僻的新婚住宅中遭四名歹徒入室控制，他们在强索财物后见色起意，当着丈夫面前对新婚妻子进行长达8小时的非人凌辱与轮奸，最终将夫妇二人双双残杀、抛尸山洞。

案件历经多年审判，三名主犯已于2016年执行死刑，惟当时仅17岁的共犯却因「未成年保护法」免除死刑，被判无期徒刑。

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新婚小两口突然「人间蒸发」

案发于2013年5月15日中午，山东费县一名张姓妇人因联络不上26岁的儿子霍建国（化名）与24岁的儿媳张青苓（化名），遂动身前往小两口位于村外偏僻处的新居查看。

张大娘抵达后，赫然发现大门虚掩未锁，院子一角平日用来看家的小狗被人用钝器活活砸碎头部惨死，屋内一片凌乱，且留有一锅吃剩一半、显得格外的红烧肉。由于儿子平日极度厌恶肉食，儿媳亦从不吃肥肉，张大娘顿感不对劲，随即报警。

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警方发现大批疑点

  • 首先，院内的防盗监控线路被恶意割断，录像电脑主机不翼而飞，显示歹徒具有极强的防侦查意识。
  • 其次，虽然现场地板与墙壁曾被大范围清洗、擦拭，但警方在勘查灯照射下依旧在大卧室的床单、枕头上发现多处喷溅及按压状的新鲜血迹。
  • 此外，小卧室床底下留有女主人被强行撕扯破烂的内衣裤。

警方随即扩大搜查范围。翌日，有村民在距离新居约300米外的一处废弃扬水站及隐蔽天然山洞内，发现了被粟米秸秆层层掩盖的两具尸体。男主人霍建国身上伤痕累累，被电线、铁链反复勒颈并用胶袋蒙头窒息而死；女主人张青苓则一丝不挂，遗体布满被烟头烫伤、手掐及脚踢的残忍虐待痕迹，死状惨不忍睹。

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一张低保卡成破案关键

警方专案组在附近温良河中打捞出被歹徒丢弃的3个大塑料袋，内藏死者的衣物、结婚证、一张被提走1.1万元人民币的信用卡，以及一张属于山东新泰市一名老人的「低保卡」。警方循此关键线索抽丝剥茧，迅速锁定该老人的26岁无业儿子付刚。

付刚常年混迹网吧，曾因抢劫入狱，平日连父母仅有的低保金亦会抢走使用。警方进一步锁定与付刚形影不离的另外三名同伙：25岁的盗窃惯犯张学军（团伙首领）、22岁的抢劫犯王吉营，以及年仅17岁的赵文峰。

案发后第3天（5月17日）下午，山东警方在泰安市宁阳县境内成功截获四人乘坐的长途巴士，将四人逮捕归案。

四人对犯罪事实供认不讳，并交代令人心寒的作案动机：他们此前曾到死者家中行窃，无意中看到墙上女主人张青苓美艳的婚纱照，从此念念不忘，早于案发前几天便在山洞附近埋伏，策划这场集抢劫、强奸与灭门于一身的恐怖计划。

未成年共犯免死获减刑惹议

2016年6月22日，经最高人民法院核准，张学军、王吉营及付刚三人被依法执行死刑。然而，17岁的共犯赵文峰因作案时未满18岁，依内地法律免于死刑，仅被判处无期徒刑。更令大众难以接受的是，据传赵文峰其后在狱中因表现良好获得减刑，无期徒刑被改判为有期徒刑22年，意味著他出狱时仅为三、四十岁。

该案至今仍是内地「未成年人犯罪是否应判死刑」争议的代表性案例。多数网民坚定认为，对于手段如此残忍、毫无人性可言的重大刑事罪犯，法律不应因其年龄而网开一面，必须予以极刑，方能彰显司法正义并告慰死者在天之灵。
 

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