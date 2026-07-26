曼谷GMMTV书展︱中国女粉丝被指打尖遭殴 当事人发帖呼冤︱有片

泰国娱乐文化近年逐渐流行，不少粉丝会选择出国「朝圣」；但碍于语言不通，极容易将矛盾升级，令追星之旅变成伤心的回忆。一名远赴泰国追星的中国女粉丝，于周六（25日）在曼谷三洋书展GMMTV活动现场，希望见到旗下主演多部人气BL剧集的Junior和Mark，但被多名工作人员抢夺手机、按压脖颈，并以拖拽抱摔的方式赶离现场。

主演多部人气BL剧集的Junior和Mark。Facebook@GMMTV

主演多部人气BL剧集的Junior和Mark。Facebook@GMMTV

疑因插队被驱离

据泰国粉丝声称，该名中国女粉丝是因插队而被举报，以单一占位代替两个人，并指若然对方不离开，偶像就无法入场。有影片内容显示，在涉事的女粉丝离开后，场馆更传出一阵欢呼声。此外，综合多段影片，该名女粉丝曾一度踢到保安人员的足部，有熟悉泰国文化的网民解释，脚对他们而言是极为隐私的部位，相信此举是酿至事件升到更极端的导火索。

但事主随即否认该说法。该名中国女粉丝称，她早在当日早上6时，就提前以雨伞等物品占好视野较佳的观赏位并拍照留证，有泰国粉丝感到不满，将对方的物品抛到旁边，要求让出位置；惟女生未有移动，之后便开始争吵打交。泰国粉丝更找到工作人员表明中国女粉丝是插队者，随即以视频内的暴力方式把对方带离活动场地。

截止发文，GMMTV并未就事件做出回应。

事主指自己一早就以雨伞占位。微博@羊就是咩咩叫

该名粉丝于发布其排队和占位的「证据」。小红书@Nacooo_

该名粉丝于发布其排队和占位的「证据」。小红书@Nacooo_

两国粉丝各执一词

相关影片被传至社交网络后，随即引发轩然大波，更登上内地微博热搜。有内地粉丝认为，面对钟爱自己的人被打，Junior和Mark均无动于衷，令她们感到非常失望。



在X平台上，则有泰国粉丝回怼：「如果没有礼貌，做不到遵守规则，那就待在家里吧。」，甚至有人以南京大屠杀事件奚落。而身为第三方的西班牙、南韩等地的粉丝，亦有不同立场：部分觉得以饮品、雨伞占位是GMMTV活动惯例，即使粉丝间出现矛盾也不应采取暴力方式，另有人觉得中国粉丝行径麻烦，经常破坏规矩。

事件引起各国粉丝讨论。X

事件引起各国粉丝讨论。X

事件引起各国粉丝讨论。X

事件引起各国粉丝讨论。X

内地粉丝发声明指，内地粉丝作为GMM的重要消费群体，不应以人身受伤害为代价追星，即使有不当行为，亦没有权利通过暴力形式制止。要求该娱乐公司公开完整的闭路电视片段、处罚涉事员工，向该名粉丝道歉，并出台相关措施保障各国粉丝的安全，杜绝区别对待、暴力驱赶的事件再次发生；否则将考虑向当地旅游局投诉，并抵制旗下艺人演出。

有中国粉丝认为公司及艺人没有做出表率处理，感到失望。微博

有粉丝到泰国旅游局的社媒账号投诉。微博@泰国国家旅游局

面对各方争辩，事主补充指，她曾经一度希望可以和解，但遭到GMM方的拒绝，称由于事件发酵太大有损公司声誉，要求她进行验伤，并经司法程序处理。目前，该名女粉丝已联系中国驻泰大使馆。