贪靓变毁容｜武汉无良牙医「爆改」美女成鞋抽面 院方：涉事者停诊追责︱有片

爱美之心人皆有之，但即使近年医学昌明、科技发展，仍难免有黑心者浑水摸鱼。湖北武汉24岁女孩小雨原本仅有轻微的「地包天」（即下颚牙齿突出，香港俗称倒及牙），原计划按照手术方案将下颚骨后退2毫米，但因遇到无良医生，术后下颚的位置反而前进13毫米，变成「鞋抽面」，使她伤心不已。



事主随后在多个内地社交媒体平台发布影片，控诉医院有违职业操守，要求做出道歉赔偿。小雨找到涉事医院以及当地卫健委进行维权。目前，院方并未有进展，当地卫健委正在处理。



28日，涉事的武汉大学口腔医院今日发布通报，指高度重视事件，并成立专项调查组核查，涉事医生已暂停接诊、配合调查。医院表示，将根据核查结果落实整改，并依法依规问责。

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原只想做箍牙

据内媒报道，小雨为职业模特，此前面部仅存在侧面轻微骨性下颚前突，正面并无明显异常。而前往武汉大学口腔医院，初衷仅是咨询补牙、种植牙或常规的矫齿（亦称箍牙）方案。惟经接诊医生吴中兴检查，判定她需要介绍正颚手术，并直接安排转诊至相关专科。

小雨爱美心切，在劝诱之下缴付8万元（人民币‧下同）治疗费。但手术后，下颚突出情况非但没有被改善，反而出现横向偏移的情况，造成上下颚不对称即歪面问题。

医生反赞「时髦」

事发后，小雨携带了检查报告前去与医生对质，但令人惊诧的是，该医生对此竟引以为荣，回应称「我喜欢这种面型，比之前更洋气（时髦）」，更劝吁她接受新的面型，不要纠结。而对下颚的前移问题，医生认为至多属于手术误差，且由于每个人的五官构造不同，复发几率自然不一，一再暗示她做其他的整形手术。

手术方案。

术后检查记录。

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预计修复费超30万

在发现手术结果与想法南辕北辙后，小雨马上去多间医院求助查询，但每一个医生都表示：「这不是方案的问题，是你的下颚骨被做反了。」，更指她的情况只需箍牙即可改善；即使选择正颚，一般而言，透过顺时针旋转上下颚骨位置，便能改善突出情况；但该手术主刀医生却做成了反向旋转，变成上颚后退、下颚前徙。

小雨感叹道：「我以为熬过痛苦是光明，做完手术才发现迎接的是毁灭。」小雨表示，术后不仅令面部美观度受损，更影响鼻腔及咬合功能，后续再修复预计需要至少30万元人民币（约34.7万港元），耗时至少4年。



经网络发文后，小雨更发现近两年来有超过10名同类受害者，但维权数月，对方仍未有实质回应。有网友认为，主刀医生试图以主观审美掩盖技术失误，借此规避责任。

小雨术后状态。

小雨术后状态。

目前，武汉市卫健委正就误诊、过度医疗、术中操作失误等多项问题介入调查。

据香港大学牙医学院资料显示，当人正常咬合时，上颚的牙齿一般位于下颚牙齿的稍前方，但若患有下颚前突症，将影响个人的咀嚼功能、面部观感和自信心，亦会引起颚关节疼痛 (牙骹痛)。下颚前突症在香港和南中国十分普遍，治疗则需要进行正颚手术，通过切开颚骨及使用金属器材将上下颚进行固定，以恢复颚骨功能。

