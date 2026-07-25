屋企全裸有罪？︱山东男遭邻居偷拍「公审」 央视解构登热搜

许多人在家中会解放天性，更有甚者至会选择「全身赤裸」，但此举稍有不慎就可能遭到邻居投诉，引发邻里纠纷。早前山东济南一名男业主在自家客厅全身赤裸，被对面楼的女邻居隔窗拍下照片，并发送至业主群组「公审」；男业主随后报警处理，事件引发网络讨论。内地官媒央视近日对事件进行分析报道，明确指出女邻居的偷拍及散播照片的行为构成违法，呼吁公众在面对类似情况时，应透过合法、合情方式沟通。

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女邻居上载裸照称提醒「拉窗帘」

综合内媒报道，涉事女业主于6月28日发现对面大厦男邻居在家中未穿衣物走动，遂用手机拍下其赤裸照片并发至业主群组，配文要求对方「不要裸奔」、「拉上窗帘」及顾及未成年人，男业主随即在群组批评女邻居侵犯私隐，并报警追究。

邻居认为在家人裸体违反公序良俗。微博@大河报

邻居认为在家人裸体违反公序良俗。微博@大河报

事件流传到网络后，网民各有看法。部分认为女邻居「手伸得太长」，住宅属于个人自由空间，他人无权干涉，若认为不妥只需私下提醒，公开散播私人裸照已过火且涉及违法。但也有网民认为，即使在家中亦不应为所欲为，因附近很多邻居包括老人、未成年儿童及学生都能看到，无遮无掩的行为已违背公序良俗。

网民对此意见不一。微博

网民对此意见不一。微博

网民对此意见不一。微博

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是否违法视乎主观意图

就事件中的法律问题，央视指出，住宅属于私密空间，个人在家中不穿衣物属于生活自由范畴，只要其主观上没有「故意向外暴露」的意图或挑衅行为，即明知窗外可以看到但故意拉开窗帘展露性器官，否则在法律上并不构成「在公共场所故意裸露身体」。

但女邻居偷拍及发送至公开群组已明确构成违法。依据内地《民法典》及《治安管理罚法》，摄他人于私密空间的照片属于侵犯隐私权、将私密照片发至公开群组，更有损对方社会评价，涉嫌侵犯名誉权，女邻居或面临罚款、行政拘留及赔偿精神损失；若照片被大量转发造成严重后果，甚至可能被追究刑事责任。

有律师分析，女业主的初衷或许是善意提醒，但采取偷拍并公开发布至业主群的方式，已涉嫌侵犯他人隐私和人格尊严，方式明显不当。