奇案解密｜台湾三母女遭割头分尸 杀人魔吴应弘：若没被捕明年我要替她们做忌

1999年台湾921大地震前后，发生了一宗极其残忍的连环杀人分尸案。凶手吴应弘（当时47岁，计程车司机）因情感纠纷与金钱问题，杀害同居女子潘阿爱（41岁））及其两个正值花样年华的女儿王俞雅及与王怡芳。他将3人残忍分尸，陆续有人在台中食水嵙溪及南投日月潭发现尸块揭发案件。

1999年9月5日，两名钓客在台中新社乡食水嵙溪，发现一颗头颅及部分尸块漂浮，经DNA确认死者为潘阿爱。约一个月后，日月潭光华岛震灾工程的工人，又发现潭面浮出手指涂粉红指甲油的断臂。南投警方接报后大举搜索，捞获2颗女性头颅、3只手臂、1只小腿、3块胸部及1块背肌，经DNA确认是潘阿爱女儿王俞雅（24岁）与王怡芳（23岁）。

由于潘妇生前在台中市某饭店柜台工作，最后于8月23日由同居男子吴应弘代请假后便失踪，警方锁定吴男，10月13日逮人后，他后来承应杀害分尸母女3人。

调查人员在命案第一现场的冰箱及浴室搜证。 中时资料图

经查，吴男与潘妇感情复杂。潘妇与丈夫感情不睦，案发2年多前开始与吴男同居，但吴在1999年4月认识潘妇的许姓女同事后劈腿，被潘妇发现后剧烈争执。此外，吴不满两人共买的房子登记在潘妇女儿名下，便密谋杀潘。

8月22日下午，吴将安眠药混入潘习惯服用的中药包中。潘返家服用后昏睡，翌日凌晨遭尼龙绳捆绑，至上午10时被塑胶袋套头窒息亡。尸体放置3天后发臭，吴便将尸体移至浴缸浸泡。8月28日上午，用钢制菜刀与芭蕉刀，将尸体切成21块，肌肉、内脏挖除剁碎冲入马桶，剩余尸块放在冰箱。

8月31日，吴开车将潘阿爱尸块载至台中县新社乡食水嵙溪丢弃，部分尸块后来漂流被发现。

调查人员靠月历上标示的日期，仔细推敲吴应弘杀害潘阿爱3母女的确切时间。 中时资料

潘阿爱失踪后，两女儿多次追问母亲下落。吴为灭口，9月4日将姐姐王俞雅骗至台中住处，用安眠药迷晕后拖到放满水的浴缸浸死，然后肢解；9月15日，吴用同样手法，再将妹妹王怡芳骗至住处迷晕溺毙再肢解。

10月5日，吴将两姐妹尸块载至日月潭台电发电厂出水口旁的工寮，丢弃入潭水中。

吴男供述，杀人主要为钱，他盗领了3人200多万元新台币的存款，又卖了潘妇的车，另买一台车作逃亡工具。他曾到潘妇埔里老家看望潘母假装关心，得知 潘参加好几个民间互助会，有机会拿到100多万元，还致电潘妇生前任职的饭店，声称要「代标」和「代收会款」，最终没有现身。

吴被押解至地检署复讯前，被问及要不要对死者家属说抱歉，他冷淡地回答说：「没有这个必要。」面对侦讯，他毫无悔意，称认为骨头很重，所以将尸块丢到日月潭时并未添加重物，没想到头颅竟然会浮上来，是他「疏忽、不对」。吴应弘受查期间竟表示若没有被警方拘捕，明年自己就要替三母女做忌。

台中地检署1999年11月2日正式落案起诉，求处死刑。2001年7月16日，吴被押解至台中监狱刑场执行枪决。