欧洲热浪︱法国男趁上海工干 ¥1400「人肉」带冷气机回巴黎

法国仍然受高温困扰，12日96省有37个发高温红色预警，当地冷气机难求下，有法国男子到上海公干，乘机在中国买冷气机「人肉」带回家，总花费也不过约1400元人民币。

据果然新闻报道，有女网民12日发帖分享，指其公司的法国男同事，日前到上海出差，成功「人肉」冷气机带回巴黎。



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该女网民13日向媒体表示，自己任职于一间总部在丹麦的外资公司，有法国男同事日前到上海，在出差行程结束后，顺道买了一台移动空调，打算带回给在巴黎的母亲使用，对抗高温。

女网民指，空调本体1260元，电源转换插头22元，机场专业打包仅花费130元。男同事因公务舱行李额度充足，且冷气机不含锂电池，符合航空托运标准，大件装置直接免费托运，全程未产生高额运费，全部花费合计1412元，远低于法国本地炒高后的售价。

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目前，这名法国男子已成功携带冷气机抵达巴塞隆拿，即将送往巴黎老人家中。