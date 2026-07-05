重庆网红李要得打的7日去拉萨 获1800万点赞赢¥50万文旅奖︱有片

重庆搞笑博主「李要得」为冲击西藏文旅50万元（人民币，下同）宣传大奖，穿著围裙冲上街头拦截的士，搭了7天2229公里直达拉萨，相关影片抖音点赞量超过1800万。李要得称，奖金到帐后，先给两位的士司机一人一万元，余款将全部捐献。

6月7日，西藏文旅宣布拍视频宣传西藏，点赞500万以上、形成现像级热点的，一次性奖励50万元。

李要得表示，起初邀请司机们开车进藏，大多听完都因觉得疯狂而拒绝，但有位司机被他打动，还喊上好友一起接单。影片中，他们的7天旅程有很多亮点：四川情歌广场上，李要得拽著害羞的师傅们跳舞；天路十八弯边，他们对著群山放声飙歌，原本拘谨的师傅们越玩越疯。

西藏自治区文化和旅游厅、西藏自治区财政厅昨发公告称，相关影片点赞量达到500万以上，并形成类似「淄博烧烤」等现象级热点，一次性奖励50万元，将及时兑现奖励资金。

司机石师傅对钱江新闻表示，自己驾龄长达20多年，此行全程由他和刘师傅2名司机轮换驾驶，每3小时轮换一次。李要得边拍摄边用手机剪辑素材，记录沿途风光与旅途日常。出行全程，李要得承担2名司机全部食宿开销，加上车费、油费，总花费一万余元。

李要得称，奖金到账后，先给两位司机一人一万，并「代表所有网友把剩下的钱捐了」。