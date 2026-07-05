奇案解密︱复旦高材生林森浩「整蛊」室友落毒杀人 177师生求情难逃死刑

2013年轰动全国的「复旦大学投毒案」，随着罪犯林森浩在2015年12月11日被执行死刑，终尘埃落定。这宗案件因其犯罪者为顶尖学府高材生、手段残忍且动机模糊，多年来持续引发社会讨论。案件源于宿舍内琐碎摩擦引发的杀意，以及一个被称为「愚人节玩笑」的致命决定。

因琐碎积怨愚人节「大整蛊」

案中被告林森浩与死者黄洋，均为复旦大学上海医学院2010级硕士研究生，并同住一寝室。两人因性格迥异，在日常生活中摩擦不断。2013年3月下旬，黄洋无意中提及想在愚人节「整人」，内向敏感的林森浩竟萌生「也整他一下」的念头。

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同年3月31日下午，林森浩利用曾参与医学实验之便，潜入实验室偷取剧毒化学品「二甲基亚硝胺」原液，并于当晚悄悄注入宿舍的饮水机内。翌日早上，黄洋饮水后随即感到不适并呕吐送院。林森浩事后承认，此举「很恶劣，而且很愚蠢」。

刻意隐瞒致室友急性肝衰竭亡

在黄洋住院抢救、病情急剧恶化的16天内，林森浩因害怕及抱持侥幸心理，刻意隐瞒投毒真相，甚至在接受警方问话时仍假装不知情。直至4月12日，警方锁定其有作案嫌疑并实施传唤，林森浩才供出实情，惟此时黄洋已因急性肝坏死及多器官功能衰竭，于4月16日不治身亡。

2014年2月，法院一审以故意杀人罪判处林森浩死刑。林森浩随后提出上诉。二审前夕，177名复旦大学师生发起联署求情信寄往高院，称其「并非极为凶残之人」，建议免其死刑以待日后用双手补偿黄洋父母。此举随即引发社会激烈争论，被质疑为「是非不分」。

最高人民法院在死刑覆核中指出，林森浩因琐事投毒杀人，手段残忍，后果极其严重，且在案发后刻意隐瞒真相，主观恶意极深，依法核准死刑。

行刑前临终专访：承认恶劣愚人节「玩笑」

在被执行死刑前四天，林森浩在看守所接受央视专访，坦言自己在看守所的两年多里一直反思，承认自己做了一件「很恶劣、很愚蠢的事」。他表示，自己作为医学研究生，却缺乏对生命的敬畏。对于死刑，他表示「意味着一次偿还，希望黄洋父母能够放下怨恨，健康活下去」。

2015年12月11日，上海市第二中级人民法院遵照最高人民法院命令，对林森浩依法执行注射死刑，这宗因「愚人节整蛊」而起的大学投毒惨剧终告落幕。