奇案解密︱英国丁家四口遭51刀灭门 凶手杜安翔逃亡摩洛哥一年落网

英国威廉王子于2011年4月29日，迎娶凯特王妃，成为当年的国际盛事。同日，英国北安普敦的丁继峰家中，却被其旧中药店拍档杜安翔闯入，展开屠杀，最终丁氏夫妇及两女儿，总共中了51刀被灭门。杜安翔潜逃1年后，在摩洛哥落网，判处终身监禁。不过，这宗骇人听闻的连环凶杀案，网民留言却往往是「不要把人逼上绝路」。

中国移民合作开中药店

46岁的丁继峰一家4口被灭门，成为当年震动英国以至全球华人圈的新闻。丁继峰与妻子崔鸽（47岁）由浙江杭州移民英国，丁在曼彻斯特城市大学（Manchester Metropolitan University）任高级讲师，崔则任翻译或中文教师。二人育有两名女儿丁欣（Xing，18岁）和丁欢（Alice，12岁）。

作案时52岁的杜安翔也是中国移民，原在内地任医生的他，到了英国后在考文垂（Coventry）经营中医药店。杜安翔1998年底，因妻子陈灿而结织丁家，之后多次探访丁家提出合作开中药店，并解决杜的签证问题。

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杜丁两家合作两年后即因利益问题拆伙，杜安翔将丁家告上法庭追讨损失。2007年11月及2008年5月，法庭分别判杜胜诉，丁家要共赔6万英磅。

丁家转移资产逃避赔偿

不过，在判决生效前，丁家已将资产转移，变成无资产可赔。丁氏夫妇在第二次判决前，已把北安普敦Pioneer Close的住宅以21万磅售予友人保罗·德莱尼，较市值低达7万磅，且丁家继续居于大宅中。

杜安翔于是起诉保罗·德莱尼，2010年5月获法庭判处胜诉，指上述房屋买卖合约无效。至此，杜丁两家的法律诉讼已耗了6年。

丁家及保罗·德莱尼却未肯罢手，聘用强大律师团上诉，最终得值。杜安翔非但未能取得6万英磅赔偿，还要承担对方8.8万英磅律师费。

2011年年初，杜安翔有样学样把名下房产卖出及把中药铺转到儿子名下，却遭保罗·德莱尼早一步申请冻结令，致杜安翔所有资产均被冻结。



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杜安翔终于情绪崩溃，在2011年4月29日，他从考文垂的家中乘坐火车到伯明翰的中药铺，留了一张字条给太太陈灿，上面写著「everyone has to say farewell one day（总有一天所有人也要告别）」，便取了一把菜刀，前往丁继峰家。

杜安翔闯入丁家后，首先击杀丁继峰，在其身上共刺了23刀将其杀死。闻声赶来的崔鸽，则被杜安翔捅了13刀死亡。

杀了丁氏夫妇后，杜安翔仍未收手，转到楼上将当时18岁大女儿丁星与12岁细女丁欢，分别捅了11刀及4刀灭口。

网民：人不能算的太尽

疯狂杀戮后，杜安翔原想再找保罗·德莱尼复仇，但对方碰巧不在家而逃过一劫。之后，杜安翔辗转逃亡，直至1年后才于摩洛哥被捕。

最终，英国法庭判杜安翔谋杀罪名成立，判处终身监禁，且最少要服刑40年。



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内地许多网民就这宗惨剧留言，「判了还想法逃避赔偿，更是倒打一耙」、「非要把别人的东西据为己有！虽有高学历，但基本的做人道理都不懂！」、「把人逼成这样! 人性不要太贪婪!」、「人不能算的太尽了......可怜孩子了」、「只能说是咎由自取，把孩子们给害了」、「硬是把好人逼成杀人犯」。