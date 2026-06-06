广西汉跌落沟渠冲出海 漂流7日被「晒㶶」靠食生蟹保命︱有片

海南日前发生离奇堕海奇迹获救事件。有广西游客在海南散步期间，意外跌落大沟渠，被水冲出海，在水中漂浮7日6夜，靠食生蟹维生被渔民救起。获救时已被「晒㶶」的事主，一度要入住ICU，现已转回普通病房，情况稳定。

抓浮标撑至获救

《新京报》报道，39岁的秦先生，早前到海南海口旅游。5月27日晚10时许，他在海边散步时，意外跌入沟渠，随即被冲入海，不识水性的秦先生，被浪越卷越远，呼叫又无人听到。

秦先生指，落水后幸运找到一个浮标稳住身体，「爬到那个浮漂上面坐了一夜，睡了一觉」，他称为减轻重量，被逼把身上所有多余物品，包括表、戒指、裤子、鞋子全部脱掉。



相关新闻：珠峰奇迹︱失踪近一周家人正办丧事 雪巴向导缺粮水氧气绝地生还

在海上漂浮第2日，秦先生指曾看到远处有快艇及船只经过，但挥手及呼叫也未被发现。第3日，他又看见有渡轮，但对方同样未看到秦先生。

在病床的秦先生指，最难挨的是第4、第5日，当时已体力不支，甚至出现幻觉，「拼尽全力坚持下来，我吃了七八十只小螃蟹，保命要紧」。

渔民经过救起送院

最终，两名澄迈桥头镇渔民郑世忠和符廷三，在6月2日发现在海上漂浮的秦先生，于是将其救起，并通知官方支援，在渔船赶返岸时，已有10多名救护及警察在场，为秦先生急救及送至澄迈县人民医院救治。

澄迈县人民医院急诊科相关主治医生6月5日中午表示，秦先生到院时，因长时间日晒皮肤黢黑，再加上长时间浸泡在海水里，腋下、腹股沟等部位出现破损、溃烂、化脓，心率快，代谢紊乱，「感染指标非常高，一度担心有脓毒症」、「庆幸他中暑不是很严重，各个器官还算可以，没有衰竭的状况」。



该医生指，秦先生因严重脱水，初时被送入ICU，目前已转回普通病房。