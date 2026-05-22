Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

山东超市开幕民众自制放题 货架频现吃剩鸡骨饮料空樽

奇闻趣事
更新时间：09:46 2026-05-22 HKT
发布时间：09:46 2026-05-22 HKT

山东有山姆超市开幕时，发现货架上出现许多被人喝光的饮料空樽、吃剩的熟食或骨头，相信有民众擅自拆开食品，当场享用完便放回货架，网民指情况就像在吃自助餐一样。

济南、青岛店同见乱象

山东济南与青岛近日各有山姆超市开幕，吸引大量民众排队涌入，现场出现人潮混乱场面，多名网友发帖分享人潮乱象。

相关新闻：天津山姆｜贪心男女狂按免费酱汁 目击者：足足三大袋｜有片

由于消费者太多，当中不少人觉得要把会员费赚回来，疯狂试吃，令超市方面需要停试吃服务。

民众于是启动自助模式，直接将货架上的熟食、饮品等打开，在现场享用，然后把包装放回原处或其他货架上。

有目击者指，卖场内随处可见吃了一半的烤鸡、吃剩骨头的牛肋排、直接开来喝光的饮料，还有人购物车内的商品被偷拿、偷吃。

其中一名发帖者指，5月15日开业当天，看到售卖矿泉水的货架上有一盒吃剩的鸡骨头和使用过的纸巾手套，质疑「没到结账区可以这样吃？」她又指，之后工作人员表示，因为人太多，管理不过来，确实存在被民众擅自「偷吃」的现象。

相关新闻：羽衣甘蓝︱羊都不吃变减肥神药 山姆推¥29.9元盆栽炒价翻倍

另一网民分享拍于青岛山姆的影片，显示摆放「高汤鲍汁鲍鱼干贝粽」的货架上，出现了本该摆放在冷藏饮料区的一提8瓶的饮料，其中一瓶已被取走，另一瓶已经空瓶。

5月21日，济南山姆超市客服告诉媒体，已注意到这一情况，「最近出现了不少，我们现在很重视。」该工作人员表示，目前正在调查中，后续会有相应的处理措施。

青岛山姆超市客服也表示，已记录相关情况，「需要联络相关部门进一步核实。」山姆会员商店官方客服回应称，已记录相关情况，将反馈给相关部门进行核实处理。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
吕慧仪为《爱回家》将停播铺好后路？拟移居一处港星集中地 女学霸营运教育中心有声有色
影视圈
14小时前
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
方力申与叶萱为女儿搞豪华百日宴  雍容华贵外母首曝光  马主细佬极有型
影视圈
15小时前
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
殡葬业笋工？华人永远坟场$35,000请主管 朝9晚5年休18日 中五毕业符合1条件即可申请
生活百科
17小时前
信和置业于标普全球《可持续发展年鉴（中国版）2026》中，获评为「中国企业标普全球可持续发展评估评分最佳1%」，成为房地产管理与开发行业内唯一获得最高表彰级别的企业。
企业接轨国际可持续发展标准 信和置业稳步实践绿色营运 将低碳理念融入社区
企业资讯
17小时前
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
《闪电传真机》初代主持Re-U两大稀客抢镜 梁咏琳56岁零走样 湘漪爱女气质出众
影视圈
14小时前
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
文苑楼夺命火警｜6旬轮椅翁疑走避不及葬身火海 妻拾纸皮维生 闻噩耗哭成泪人
突发
1小时前
第54期六合彩今晚（5月21日）搅珠，若以10元一注独中，头奖奖金高达800万元。资料图片
六合彩｜头奖800万搅珠结果出炉 齐来对冧巴！
社会
13小时前
星岛申诉王 | 误将店员推介寿司当「免费试食」 内地游客拒埋单：凭甚么收费？
申诉热话
16小时前
消防处及警方火警后举行记者会交待事件，初步调查火警原因无可疑。蔡楚辉摄
文苑楼夺命火警｜起火单位为「一㓥九」分间 内有杂物 消防：火警钟有效操作
突发
6小时前
多相｜佐敦文苑楼单位起火酿1死4伤 300住客疏散 大厦外墙搭有棚架
突发
11小时前