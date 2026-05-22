山东超市开幕民众自制放题 货架频现吃剩鸡骨饮料空樽

山东有山姆超市开幕时，发现货架上出现许多被人喝光的饮料空樽、吃剩的熟食或骨头，相信有民众擅自拆开食品，当场享用完便放回货架，网民指情况就像在吃自助餐一样。

济南、青岛店同见乱象

山东济南与青岛近日各有山姆超市开幕，吸引大量民众排队涌入，现场出现人潮混乱场面，多名网友发帖分享人潮乱象。



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由于消费者太多，当中不少人觉得要把会员费赚回来，疯狂试吃，令超市方面需要停试吃服务。

民众于是启动自助模式，直接将货架上的熟食、饮品等打开，在现场享用，然后把包装放回原处或其他货架上。

有目击者指，卖场内随处可见吃了一半的烤鸡、吃剩骨头的牛肋排、直接开来喝光的饮料，还有人购物车内的商品被偷拿、偷吃。

其中一名发帖者指，5月15日开业当天，看到售卖矿泉水的货架上有一盒吃剩的鸡骨头和使用过的纸巾手套，质疑「没到结账区可以这样吃？」她又指，之后工作人员表示，因为人太多，管理不过来，确实存在被民众擅自「偷吃」的现象。



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另一网民分享拍于青岛山姆的影片，显示摆放「高汤鲍汁鲍鱼干贝粽」的货架上，出现了本该摆放在冷藏饮料区的一提8瓶的饮料，其中一瓶已被取走，另一瓶已经空瓶。

5月21日，济南山姆超市客服告诉媒体，已注意到这一情况，「最近出现了不少，我们现在很重视。」该工作人员表示，目前正在调查中，后续会有相应的处理措施。

青岛山姆超市客服也表示，已记录相关情况，「需要联络相关部门进一步核实。」山姆会员商店官方客服回应称，已记录相关情况，将反馈给相关部门进行核实处理。