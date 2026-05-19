7岁童淡定挑机成人短跑 乌龙阿妈报名睇错「二级」当「二年级」︱有片

广西南宁月前有田径比赛爆出大乌龙，1名仅7岁的小男童，因母亲将「二级」错当「二年级」，为儿子报名参加成年人的公开赛跑，小童被成年专业运动员同场竞技的画面，笑翻全网。

身高仅及成年对手一半

据「南宁体育圈」消息，这场「反差萌」 赛跑，发生于5月1日。当地正在举行的田径密码大众公开赛（南宁站），当日在南宁职业技术大学田径场举行。

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该场不限年龄的公开组百米赛事，大部份选手也是成年的专业运动员，唯独2号赛道的运动员，却是一名身高仅及对手一半的7岁男童姚玉航。

赛事虽然不限年龄，但未起跑，姚玉航已是必输无疑，不过，姚玉航越级挑战一众大哥哥却丝毫未现惧色，专心做好起跑调整，继续全力狂奔，以包尾成绩完成比赛。

姚玉航站在「巨人」旁边挑机短跑的趣怪画面流出后，许多网民留言，「小孩哥：等我十年」、「姚玉航这小子最精了，知道自己就算跑不过也不会丢面子特意报的公开组」、「咋这么多裁判？其他的选手呢？」、「等你们老了就跑不过我了」、「第一名不好猜，倒数第一我一看就知道是谁」、「其他人怎么忍住不笑的」。

之所以出现这种极端画面，原来是姚玉航母亲在为他报名时，错误把「二级」短跑赛，当作是「二年级」赛事。

姚玉航的父亲姚奕卿赞赏儿子道，「他也不怯场，能完成赛事，是对他一个好好的锻炼。」