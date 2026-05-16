上海地铁︱女乘客怨遭「视奸」 大叔「看美女没毛病」获撑︱有片

上海地铁又爆乘客争拗。有女声优乘客，声称遭一名中年男子「视奸」，要求对方收回无礼目光，但被中年汉反驳「看美女有毛病吗？」。影片在网上疯传后，女乘客反遭网民非议。

大叔同意拍片公审

「配音演员王燕华」日前曾发片，指她在上海乘地铁时，遭一名在座位的中年大叔不断注目，感到浑身不自在，于是批评对方行为极不礼貌，要求大叔停止「视奸」。

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不过，大叔却据理力争，指「看美女有毛病吗？说我不尊重你吗？看人还有毛病吗？你长得好看我不能看吗？我看你叫不礼貌吗？你害怕啥呀？」

女乘客即反闹，指大叔行为不尊重人，又指是否愿意被拍影片放上网。大叔即满不在乎的说「随便」。

影片在网上迅即疯传，引发公共空间目光的讨论。有部份网民同情该女乘客，「被『视奸』真的很恶心」、「一看是君子，再看是小人」、「好看也别盯著看，容易让人反感」。



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不过，大多数人的留言，则是力撑大叔，「有些女性也会盯著帅哥看，公共场合被看几眼也不行？」、「有穿衣自由，也有目光自由」、「怕人看就别出门」、「这个女人不盯著人看，怎么知道人家盯著她看」、「演员还怕人看？」、「怕哥哥看不见，怕路人看多了」、「卧槽，真矫情啊」。

事件发酵后，涉事影片已被「配音演员王燕华」下架。