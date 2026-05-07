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劳力士「绿水鬼」︱武汉男童厕所拾¥15万名表 物归原主拒酬获网民激赞

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更新时间：22:24 2026-05-07 HKT
发布时间：22:24 2026-05-07 HKT

近日，湖北武汉一对母子到餐馆就餐时，男童在洗手间洗手台捡到一只手表，当即交由店家妥善保管。经核实，该手表为劳力士经典款式「绿水鬼」，价值高达15万元（人民币，下同）。

据内地「三农频道」报道，店主得知后也没有据为己有，而是发布视频全网找寻失主。失主张先生看到后，主动联系店家。

男童在食肆厕所拾获一只劳力士「绿水鬼」。三农频道
男童在食肆厕所拾获一只劳力士「绿水鬼」。三农频道
男童在食肆厕所拾获一只劳力士「绿水鬼」。三农频道
男童在食肆厕所拾获一只劳力士「绿水鬼」。三农频道
男童在食肆厕所拾获一只劳力士「绿水鬼」。三农频道
男童在食肆厕所拾获一只劳力士「绿水鬼」。三农频道
男童在食肆厕所拾获一只劳力士「绿水鬼」。三农频道
男童在食肆厕所拾获一只劳力士「绿水鬼」。三农频道

 



通过店内闭路电视、购表发票及相关凭证核验，手表物归原主。张先生十分感激小朋友与店主的拾金不昧之举，当场提出发红包致谢，被店主婉言谢绝。后续张先生又专程送来礼品，以此表达谢意。

劳力士（Rolex）绿水鬼（Submariner Date）是潜航者系列的标志性表款，以其高辨识度的绿色陶瓷表圈和强劲性能闻名，防水达300米，具有极高的市场热度与保值能力。

网民都大赞男童「好孩子，家庭教育很到位」，也网民赞「店家有诚信，生意不会差」。但也有网民质疑：「正常来说，洗手不会取掉正品水鬼，人家（手表）防水性没问题」。

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