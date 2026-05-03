Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

奇案解密︱台湾中学「契兄妹」琐事弹簧刀杀同学仅囚12年 言论嚣张全城愤慨

奇闻趣事
更新时间：07:30 2026-05-03 HKT
发布时间：07:30 2026-05-03 HKT

2023年12月25日，全台湾沉浸在圣诞节的欢乐气氛之际，新北市土城区的清水高中附设国中发生了一宗震惊全社会校园血案。这宗「新北国三生割喉案」不仅夺走了一名杨姓学生的宝贵性命，更在台湾社会引发了对于少年犯罪法适用以及死刑存废的激烈辩论。

事件发生在当天12时许午餐时间。在该校就读国三（中三）的林芷妘到隔壁班找朋友聊天，离开时关门力道过大。隔壁班风纪股长杨姓男学生见状，劝她不要破坏公物，并要求她离开，表示：「你又不是我们班的。」

林芷妘对此不满，随即返回自己班找「干哥」的郭秉绅诉苦，请求帮她出气。郭男随即带着长9.5厘米、双边开刃的弹簧刀，与林女一同前往杨同学班级门口叫嚣理论。郭男掏出弹簧刀猛刺杨同学的颈、胸及背部，林女则叫喊「打死他」、「给他死」。

尽管当时有其他师生在场，由于事发突然且郭男持刀，杨同学很快就倒下。他身中10刀，颈动脉与胸部遭严重刺伤，当场失去呼吸心跳。医院装上叶克膜（ECMO）并输血超过6万c.c.抢救，杨同学虽一度恢复生命迹象，但因脑部缺氧过久且伤势过重，最终在事发翌日晚上宣告不治。

调查发现，郭男自称与帮派组织有关，过去曾因伤害罪进入少年观护所，案发前不久才刚回归校园。而教唆的林女案发后嚣张地在社交媒体帐号跟网友对骂，还在Instagram动态称「我未成年法律会保护我」。

在法庭审理过程中，郭男试图开脱，一度辩称「不知道刀是怎么飞进来的」，又说「只想刺大腿」，然而根据身高（杨同学175厘米，郭男160厘米），要刺大腿很容易，事实却是集中往上狂刺胸颈要害。林女则不停改变说法，并试图联络目击案发过程的同学串供。

2024年9月30日，台湾新北地方法院少年法庭进行一审宣判。法官认定两人犯行明确，却因为未成年人（14岁以上未满18岁），依《刑法》第18条第2项规定减刑。法官认为两人在收容期间经咨商后「已渐能觉察而反省」，且需时间学习调整，对郭男判刑9年，林女判刑8年。

此判决结果引发被害家属与社会强烈不满。案件上诉至台湾高等法院后加刑，也仅判12年和11年。由于适用《少年事件处理法》不得判死刑或终身监禁，且可减刑，服刑3分之1即可申请假释，意味着定谳后再1年多就可以出狱。行凶的「干哥」犯行如此重大，出狱时也才19、20岁，还可不留案底，司法对杀人凶手之寛容引起社会愤怒。

另同样因为适用少年法，两被告姓名在台湾依规定不得公开。受欢迎奇案Youtuber「谜案追踪」看不过眼，整理全案并公布两名加害者的姓名及生活照，影片短短两星期点击破440万次，有近3.3万则留言。网友纷纷「感谢公布这两个恶魔的名字」、「感谢你不在台湾」。有人愤慨留言说：「这个社会失去了一个优秀青年，留了两个垃圾，到底是甚么世道！」还有自称学校老师、法律系学生等大量网友直接课金支持。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
六合彩2.28亿金多宝｜史上最高头奖今晚搅珠 总投注额破4.14亿 历来第2高
六合彩2.28亿金多宝｜史上最高头奖4注中 每注派逾5500万元 睇下幸运儿系咪你!
社会
10小时前
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
曹查理自爆一夜输掉三千万身家 超长肉搏戏连AV女优都顶唔顺 因一事片酬高过刘德华
影视圈
23小时前
五一黄金周｜旺角「星际城市」迫爆内地相机客 「兆万中心」翻生无望续沦死场
五一黄金周｜旺角「星际城市」迫爆内地相机客 「兆万中心」翻生无望续沦死场
社会
13小时前
观塘打工仔食堂「新汇聚餐厅小厨」结业！前牛下经营30年大排档 熟客叹可惜︰呢间好食都冇了
观塘打工仔食堂「新汇聚餐厅小厨」结业！前牛下经营30年大排档 熟客叹可惜︰呢间好食都冇了
饮食
12小时前
郭可盈林文龙庆拍拖31年 于豪宅玄关位肉麻亲热放闪 16岁女儿富贵装扮显富三代身价
郭可盈林文龙庆拍拖31年 于豪宅玄关位肉麻亲热放闪 16岁女儿富贵装扮显富三代身价
影视圈
12小时前
公务员拥300万公积金 归功「运气」零打理 专家吁适时调整 「分散投资环球及亚股 美股仅四成」
公务员拥300万公积金 归功「运气」零打理 专家吁适时调整 「分散投资环球及亚股 美股仅四成」
投资理财
2小时前
正义女神大结局丨「郑官」周嘉洛名表失窃之谜 监制钟澍佳还原真相 揭郑家姊弟最大伤痛
正义女神大结局丨「郑官」周嘉洛名表失窃之谜 监制钟澍佳还原真相 揭郑家姊弟最大伤痛
影视圈
14小时前
周嘉洛爆红嚣张当众闹幕后同事 惊觉过份急做一事求原谅 曾被定型问题学生要读特殊学校
周嘉洛爆红嚣张当众闹幕后同事 惊觉过份急做一事求原谅 曾被定型问题学生要读特殊学校
影视圈
10小时前
视后林夏薇低胸装俯身「谷尽」任影 接连有剧播成逆市奇葩 「TVB一姐」地位极稳固
视后林夏薇低胸装俯身「谷尽」任影 接连有剧播成逆市奇葩 「TVB一姐」地位极稳固
影视圈
16小时前
56岁陈松伶近况惊揭一部位下垂 脸部浮肿眼袋深陷 「树根手」显老态吓窒网民
56岁陈松伶近况惊揭一部位下垂 脸部浮肿眼袋深陷 「树根手」显老态吓窒网民
影视圈
13小时前