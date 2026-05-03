奇案解密︱台湾中学「契兄妹」琐事弹簧刀杀同学仅囚12年 言论嚣张全城愤慨

2023年12月25日，全台湾沉浸在圣诞节的欢乐气氛之际，新北市土城区的清水高中附设国中发生了一宗震惊全社会校园血案。这宗「新北国三生割喉案」不仅夺走了一名杨姓学生的宝贵性命，更在台湾社会引发了对于少年犯罪法适用以及死刑存废的激烈辩论。

事件发生在当天12时许午餐时间。在该校就读国三（中三）的林芷妘到隔壁班找朋友聊天，离开时关门力道过大。隔壁班风纪股长杨姓男学生见状，劝她不要破坏公物，并要求她离开，表示：「你又不是我们班的。」

林芷妘对此不满，随即返回自己班找「干哥」的郭秉绅诉苦，请求帮她出气。郭男随即带着长9.5厘米、双边开刃的弹簧刀，与林女一同前往杨同学班级门口叫嚣理论。郭男掏出弹簧刀猛刺杨同学的颈、胸及背部，林女则叫喊「打死他」、「给他死」。

尽管当时有其他师生在场，由于事发突然且郭男持刀，杨同学很快就倒下。他身中10刀，颈动脉与胸部遭严重刺伤，当场失去呼吸心跳。医院装上叶克膜（ECMO）并输血超过6万c.c.抢救，杨同学虽一度恢复生命迹象，但因脑部缺氧过久且伤势过重，最终在事发翌日晚上宣告不治。

调查发现，郭男自称与帮派组织有关，过去曾因伤害罪进入少年观护所，案发前不久才刚回归校园。而教唆的林女案发后嚣张地在社交媒体帐号跟网友对骂，还在Instagram动态称「我未成年法律会保护我」。

在法庭审理过程中，郭男试图开脱，一度辩称「不知道刀是怎么飞进来的」，又说「只想刺大腿」，然而根据身高（杨同学175厘米，郭男160厘米），要刺大腿很容易，事实却是集中往上狂刺胸颈要害。林女则不停改变说法，并试图联络目击案发过程的同学串供。

2024年9月30日，台湾新北地方法院少年法庭进行一审宣判。法官认定两人犯行明确，却因为未成年人（14岁以上未满18岁），依《刑法》第18条第2项规定减刑。法官认为两人在收容期间经咨商后「已渐能觉察而反省」，且需时间学习调整，对郭男判刑9年，林女判刑8年。

此判决结果引发被害家属与社会强烈不满。案件上诉至台湾高等法院后加刑，也仅判12年和11年。由于适用《少年事件处理法》不得判死刑或终身监禁，且可减刑，服刑3分之1即可申请假释，意味着定谳后再1年多就可以出狱。行凶的「干哥」犯行如此重大，出狱时也才19、20岁，还可不留案底，司法对杀人凶手之寛容引起社会愤怒。

另同样因为适用少年法，两被告姓名在台湾依规定不得公开。受欢迎奇案Youtuber「谜案追踪」看不过眼，整理全案并公布两名加害者的姓名及生活照，影片短短两星期点击破440万次，有近3.3万则留言。网友纷纷「感谢公布这两个恶魔的名字」、「感谢你不在台湾」。有人愤慨留言说：「这个社会失去了一个优秀青年，留了两个垃圾，到底是甚么世道！」还有自称学校老师、法律系学生等大量网友直接课金支持。