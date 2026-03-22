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重庆女大生上堂执「嘢」 屁股楔椅罅40分钟7人合力救出︱有片

奇闻趣事
更新时间：08:00 2026-03-22 HKT
发布时间：08:00 2026-03-22 HKT

香港有乘客早前因解不开巴士安全带受困，重庆也有女大学生上堂时，被卡在椅罅中40分钟，导致双腿肿胀，要7人合力才成功解救，将被困女生拔出。

据「第一眼TV」报道，重庆女大生李同学，日前在上英文课时，为了捡拾物件，弯腰时无意识一滑，屁股便滑到可上翻的椅子缝中，胸腿贴合，双脚呈V字型举起。

李同学企图脱困，越是挣扎身体被椅子夹得越紧，即使旁边同学协助，亦无法帮李同学回复正常坐姿。

最终，学校的工作人员拿来工具，将椅子背板拆开，「1个人托我屁股，4个人拉腿，2个人拉手」将李同学救出。

她表示，前后被夹约40分钟，获救时双腿已经肿起来。她尴尬地提醒说：「这种椅子真能夹人，大家要注意安全。」

网民纷纷指，类似事件网络不时也有出现，主要是这类常见于大学的上翻式排椅，设计确有安全隐患，容易夹人，「伤害性不大，侮辱性级强」、「我也挺害怕这种凳子」、「是椅子的设计问题」、「这太社死了」。

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