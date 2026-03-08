Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

四川高校上演「人鹿大战」 梅花鹿闯女宿舍与宿管阿姨「过招」｜有片

奇闻趣事
四川德阳一间高校周五（6日）上演一幕罕见的「人鹿大战」。一只由校方饲养的梅花鹿溜进女生宿舍，与正在打扫的宿舍管理员（俗称「宿管阿姨」）发生对峙，梅花鹿更一度站立起来与「姨姨」挥蹄「对打」，最终被一名女学生的尖叫声吓退。

手持扫把驱赶 恶鹿双脚站「还拖」

据网传影片，事发时，该只梅花鹿溜进一幢女生宿舍楼内。当时一名「宿管阿姨」正在大堂打扫卫生，见状随即手持扫把，试图将这名「不速之客」驱赶出去。

不料，梅花鹿非但没有退缩，反而以后腿双脚站立，像拳击手般挥舞前蹄，与「宿管阿姨」展开「对打」，双方一度陷入僵持，场面令人啼笑皆非。

女生尖叫声意外解围

刚巧放学返回宿舍的宣同学目击整个过程。她忆述，当时曾想上前帮忙，但见鹿只跳得甚高，未敢轻易靠近。情急之下，宣同学下意识发出一声尖叫，没料到这声尖叫竟成功将梅花鹿吓跑，结束了这场「人鹿对决」。

据悉，该只梅花鹿为校方饲养作观赏之用，平日已惯于亲近人类，甚至不时会与同学追逐「打闹」，性格顽皮。
 

