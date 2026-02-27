合肥男吃剩牛肉饭留办公室 过完年回来长出「头发」｜有片

在安徽合肥，一名男子春节回乡过年，不慎将一碗吃剩的牛肉饭遗留在办公室，节后他返工，一股刺鼻霉味扑面而来，眼前景象更让他震惊，碗中竟长出约15cm高的「头发」，是密密麻麻的黑色菌丝，令人瞠目结舌，照片曝光掀起网友热议。

据《合肥晚报》报道，这名尹姓男子表示，春节前曾将一碗准备喂小狗、吃剩的牛肉饭暂放在办公室，没想到回乡期间忘记清理。节后他返工进办公室一推开门就闻到一股很重的霉味。

心里就觉得不妙的尹男走近一看，原本的牛肉饭早已面目全非，碗口密密麻麻竖起黑色菌丝，高度约15cm左右，宛如头发，尹男哭笑不得说，「那画面真的很震撼，像一碗黑色的头发，整个都炸开了。」他直言，从没见过这么夸张的发霉情况。

网友爆笑留言

报道指，相关画面在网上曝光立即引发热议：

「这是生物实验现场吧」

「过完年直接变自然课教材」

「赶紧卖掉，卖给科学研究人员，听说这玩意儿可贵了」

「这家小吃店做生意挺老实，至少没放防腐剂」

「这是什么新的生发产品，上连结！」

「还挺好看，可以当另类盆景」

「看能不能去做个研究，秃头的人有福了」。

也有网友提醒，食物长时间在密闭空间腐败，可能产生大量霉菌孢子，对呼吸道健康造成影响。

专家指出，春节期间办公室长时间无人通风，加上气温与湿度适中，为霉菌生长提供条件，因此出现这个现象。