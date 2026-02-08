Iron Man在民间｜37岁豫男废品造盔甲 花数千元七天圆少年梦

一位身披金属战甲的「钢铁侠」走进奶茶店，在众人惊讶的目光中淡定取走外卖，这不是超级英雄电影情节，而是现实中真实的一幕。近日，博主「高赛战甲」发布的这段影片在短片平台上迅速走红，播放量超过百万。机甲碰撞发出的铿锵声响配上路人的惊叹表情，让这个日常场景充满了科幻感。网友们在影片下方评论区纷纷热议：「这是真的能穿的？」、「老板，来一套！」、「钢铁侠来中国取外卖了？」

一度放弃「机甲梦」

《Iron Man》电影中，主角Tony Stark于山洞内利用导弹物料自行改装成第一套装甲Iron Man MARK 1，让人意想不到的是，37岁的周高赛制作这套充满未来感的机甲也是用废旧零件纯手工打造，没有图纸、没有模具，仅凭几千元成本和七天时间，他就完成了这件作品。他接受《封面新闻》采访时表示，从小痴迷于动漫中的机甲形象，重拾少年时的机甲梦，不仅是为了圆梦，更希望用行动告诉大家——追梦永远不晚，只要心中有热爱，生活就充满无限可能。

相关新闻：大学生受《Ironman》启发 废品站捡零件自制「军用战术装备」获奖学金

周高赛早年间，曾穿著自制战甲参与商业演出，因收入微薄难以为继，因此转行做餐饮，但内心始终放不下机甲创作。他几乎每天都在问自己，是否还能重拾这份热爱。

去年他看了大量机甲题材影片后，决定与兄弟孙强一起重新创作。借助短片平台，他的作品得以被更多人看见。

相关新闻：放狗不牵绳伤人最高拘10天 饲主自研「行狗记录仪」防碰瓷

机甲中佬：追梦永远不晚

周高赛透露，制作过程充满挑战，他需要先将零件试装在身体各部位，观察是否贴合、灵活。一个零件往往要裁剪数次才能达到理想效果。为确保关节活动自如，他反复研究铰链结构和固定方式，边试穿边调整，要达到平衡美观与实用，真的不容易，每个细节都要反复推敲改造，才让最终呈现的战甲既有视觉冲击力，又不失实用性。

作品完成后，周高赛将影片发布到网络，收获了意想不到的反响。有人惊叹于战甲的精致，有人质疑其实用性，更多人则分享起自己的机甲梦想。最让他有成就感的，是穿著战甲走上街头时引来的围观，人们找他合影的自豪感。

谈及未来，他的目标更加宏大：「等我能穿著战甲飞起来，你们就知道什么是终极形态了。」他希望通过持续创新，让机甲文化在更多生活场景中发光发热，为粉丝带来更多正能量作品。

「作为一个37岁的创作者，我想告诉大家，追梦永远不晚。」周高赛说，「只要心中有热爱，生活就充满无限可能。」