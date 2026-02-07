广东6岁女炫耀「放假好得闲」 网友狂寄作业堆成山

农历新年将至，内地不少学生也正享受自己的寒假。近日广东有一名6岁女童，在网上炫耀「放假太闲」的可爱影片曝光，除融化不少网友的心，也有各地网友寄来「热烈的爱」：各种寒假作业如考卷与练习簿接连寄到家中，堆成小山，形成「全民出作业」的有趣插曲。

据内媒《极目新闻》报道，在广东清远市，近日有一名6岁女童，拍摄影片炫耀「放假了，很闲的那种假！」小女孩元气满满、却十足一个「小大人」模样的方式说话，十分可爱。

影片在网上曝光，却有不少网友将整叠的寒假作业、考卷、练习簿等，还有各种各样的文具寄到小女孩家里。从曝光画面可见，各种作业与讲义、考卷堆叠成一座座小山，小女孩坐正中间，无奈喊道「我不想拆（快递）了，全是作业吗？」

一位福建网友表示，自己网购了《数学口算天天练10000题》和练字帖，已经寄给了女孩。一位山东网友也透露，自己在网上有看到小女孩的影片，「（她的话）太扎心，然后我就找地址直接买了三本寒假作业寄了过去。」不少网友也纷纷笑称「小闺女天天太快乐了，必须得安排点事给她做。」

女童的妈妈许女士透露，女儿今年6岁，在读小学一年级，网友们寄来的考卷不仅涵盖了国语、数学、英语各科，而且还涵盖各个年级，除了作业之外，网友也买各种吃的喝的玩的给女儿，把「年货」都准备好了。

至于网友们「热烈的爱」该如何安排，许女士说，这些作业会每天安排孩子做一点，后期也会进行整理，看其他同学有没有需要的。而家里地址是如何被网友发现的，女童爸爸称，可能是之前拍摄的影片中，有拍到了一个快递，上面的地址被细心的网友看到了。

