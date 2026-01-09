大妈变娇娃︱41岁生两孩重95KG 1年戒奶茶狂健身结果……

贵州有生有两名小孩的大妈，因为爱吃懒运动，40岁体重飇升到90公斤，导致健康出问题，于是决心减肥，1年间每日坚持「举铁」以及和至爱的奶茶讲ByeBye，成功轻了30公斤，判若两人。



贵阳的蒋女士现年41岁，她是一名有两个孩子的母亲。由于很爱吃和喝奶茶与饮料，加上缺乏运动，40岁时已重到90公斤。

随著体重失控，蒋女士健康也出现警号，她表示，当时身体很多小毛病，又患上高血压。医生要求她立刻减肥。

蒋女士于是开始每天狂做运动，吃高纤低脂的食物和蔬果，「断奶茶」及其他饮料，首四个月成功减去30公斤，血压降至可接受水平。

她表示，体重及血压达到医生要求后，仍维持每日举重80钟和戒口的习惯，保持辛苦得来的成果，最开心是听到女儿赞她是「最漂亮的妈妈」。