南京麻雀乱入游泳馆 受困1年变「幸福肥」

笼中鸟向被视为有生存无生活，但江苏南京有一只麻雀，飞入一座游泳馆后无法脱身，被困已经一年，成为馆内「吉祥物」，在职员与泳客投喂后，麻雀已经长得「似个波」，疑似不愿离开重返自然。

据内媒＠扬子晚报报道，南京奥体中心游泳馆出现一只深受泳客喜爱的「店长鸟」。泳馆工作人员表示，该只麻雀去年2月被发现乱入了泳馆内，找不到路离开。

南京有麻雀误飞入泳馆滞留一年变肥嘟嘟。扬子晚报

由于麻雀至今仍对人有戒心，一年来，即使职员试图引领牠离开仍然失败，所以一直滞留泳馆内「自由活动」，时而在休息区休息，时而在泳池上飞翔。

麻雀虽然不让人靠近，但许多发现牠的泳客，也会准备食物投喂，令野生麻雀一年来不愁饮食，近日被网民拍到牠身型肥到像个波，变得圆嘟嘟更为可爱，成为关注话题。

报道访问野生动物救助人员表示，处理此类滞留问题，首选方案是为小鸟提供自行离开的通道，不宜贸然采取干预措施。麻雀也可能发现在泳馆内容易找到食物，而选择驻留，并非受困。