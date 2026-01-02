杀猪宴︱幼童「反枱」累大围无得食 含泪鞠躬道歉惹热讨︱有片

四川有幼童跟家人回乡参加杀猪宴时，在开席前多手打翻菜盘，害宾客无得食。孩子犯错后已吓得泪汪汪认错，但父亲继续逼儿子，一边哭泣一边向宾客多次鞠躬道歉，在网上引发教仔大辩论。

网民指逼再三道歉过于严厉

网民「张教官」去年12月29日发片，指早前带家人回四川雅安乡间，参加朋友的杀猪宴。

影片所见，年约3、4岁的男童，在开席前意外把准备上桌的多份菜肴打翻在地。

自知闯祸的男童即时吓得眼红红，转身向母亲认错和解释：「只是想闻一下味道」。男童母亲表示，「这是别人家，不是自己家」，要男童向在场等开餐的宾客道歉。

父亲：担责自己闯的祸

知道犯错的男童，于是一脸惶恐即场道歉。之后，「张教官」再带儿子走到一旁教育，要儿子再重新向全场所有大人鞠躬道歉多次。

「张教官」在短片留言：「亲爱的儿子：希望你十年二十年后还能看到这个视讯，在你成长的路上，爸爸妈妈会陪你一起探索世界，一起开心，一起犯错，但只要我们勇敢地面对这个世界，用真心去沟通这个世界，就没什么过去不了的事。」



短片至今已累积227.5万点赞、43.9万转发和20.5万条留言。短片爆红后，「张教官」再回应指，「调皮捣蛋我们一般不干涉，但绝对不允许欺负人。那天让他认错，不是让他难堪，就是想让他知道，自己闯的祸就得自己担责」。

网民对「张教官」的教育方式，反应两极，许多网民力赞男童父母知礼有规矩，从小便身教孩子要负责任。

另一派网民则认为，孩子打翻菜盘后已即时知错和道歉，认为「张教官」仍要他鞠躬道歉受惊，是过于严厉，可能留下阴影。



「张教官」（原名张健豪），其账号「张教官的有趣人生」内容涵盖旅行探险、救援任务、家庭互动及公益活动。其内容以幽默真实风格展现多元身份：既是环球探险人、私人航空飞行员，也是天府新区急务救援队创始人。