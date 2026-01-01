Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

索赔国度︱熊孩偷食邻居变态辣外卖入院 父母反索¥2000医药费

更新时间：11:54 2026-01-01 HKT
内地恶人先告状的索赔事件无日无之。有民众因外卖屡被偷，决定反击，刻意点了份「变态辣」的外卖，结果7岁熊孩子邻居偷食后，肚痛呕吐入院。男童父母事后反而向加料邻居索偿2000人民币（下同）医药费。

外卖屡被偷决定还击

据《北京时间》报道，男子小张（化名）点的外卖常常被偷，于是决定给小偷一个教训，刻意点了一份「变态辣」的餐食外卖。

内地偷外卖情况普遍，事主各施各法维权。小红书
有事主点「变态辣」餐点惩罚屡偷外卖的小偷。示意图。小红书
相关新闻：杭州女当街偷外卖奶茶 称只是「小事」以为警察不会管

一如小张所料，外卖果然又被偷走。原来，邻居1名7岁男孩小雨（化名），看见小张门口放下的外卖，直接拿走进食。

不过，小雨吃了「变态辣」的「免费餐」后，不久即因剧烈肚痛及呕吐等不适，送院确诊急性肠胃炎，留医观察，花了约2000元。

事后，小雨父母向小张索取2000元赔偿。小张则反驳，自己点外送合情合理，且一切并无违法，却遭男童偷拿走食用，认为自己毋须为事件负责。

律师指防范措施合理

报道引述律师指，小张的行为属于正常民事活动，既不违法也不违背公序良俗，虽然他预见到外卖可能被偷，但这种防范措施是为了保护自己的合法权益。

相关新闻：传湖南湘潭大学学生偷外卖被毒死  学校：投毒不实其它正调查

而辣椒是常见调味，小张的行为未超过必要限度，无需对小雨住院负赔偿责任。根据治安管理处罚法第49条规定，盗窃公私财物可处5日以上10日以下拘留，并可并处500元人民币以下罚款。

网民对事件纷纷留言，「人可以无耻，但不能无耻到这个地步」、「什么样的家长会教出什么样的孩子」、「偷别人家东西吃还索赔」、「这些父母不自己教育好孩子，这些父母应该被罚」。

 

