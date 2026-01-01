Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

玩虫有明天︱天津95后弃笋工街头摆档 卖「蝈蝈」最高日营收破万

南有金丝猫，北有蝈蝈。民间玩虫文化并非只受中老年熟悉，天津有95后小子沉迷玩蝈蝈，甚至放弃有「五险一金」的笋工，瞓身繁殖这种流行于北方的鸣虫，摆摊卖蝈蝈，质优品相好的，每只身价100元至500元人民币，周末营业额最高破万元。

弃「五险一金」笋工

据津云新闻报道，99年出生的武新伟，大专毕业后在一间体育培训机构做销售，享有「五险一金」，被许多人羡慕。

不过，武新伟5年前放弃这份稳定工作，创业养虫。他透露，自己一向不爱打工，加上小时受喜欢玩蝈蝈的父亲影响，从小对这种鸣虫文化产生兴趣，之后更越来越沉迷，于是跟随家族养鸣虫的「发小」（青梅竹马）学习繁殖蝈蝈，然后创业。

对于养蝈蝈，武新伟如数家珍，他指在长年观察下，会仿照蝈蝈的自然习性，营造生长环境，例如蝈蝈只在上午吃食，他也要每天凌晨5时，开始伺候这些「虫爷」，和清理牠们的排泄物。

目前，武新伟租了一个约700呎的地方做繁殖场，每到夏天，又要上山捕捉形态品种好的野生蝈蝈，来丰富繁殖场的血统。

他说，抓回来交配，一对蝈蝈就可以产200例籽。然后要先把籽产入土里，经过半年才能稍微长大一些，慢慢变成小蝈蝈从土里爬上来，再经过喂食等程序每天精心照料，35天左右小蝈蝈就能变成大蝈蝈了，「好品相的大蝈蝈可以卖到单价100元至500元。」

拍短片吸新生代虫友

武新伟承认，爱玩蝈蝈的多是中老年，所以在摆摊之外，他也常拍短片推广这种鸣虫文化，增加线上销路，成功吸引逾20万粉丝，开拓了新生代的虫友，「圈外也有不少人开始关注蝈蝈，现在我白天养蝈蝈、摆摊，晚上会线上直播卖蝈蝈，周末销量尤其好，一晚3个小时流水就有5000元，加上白天的流水，可以达到一天营业额过万元。」

卖虫生意越做越好后，原本担心儿子玩物丧志的武爸爸，也认同了武新伟的成绩。

蝈蝈又称「蝈蝈儿」、「叫哥哥」，是一种大型的鸣虫，具观赏、鸣叫和食用药用价值。北方传统认为蝈蝈具多子多福、官运亨通等寓意，流行玩蝈蝈，从饲养、品鉴、到精巧的虫具，形成独特的鸣虫文化。

