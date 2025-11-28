Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

巨型人头雕像现商场楼顶 网友：夜晚特别诡异 被「盯」到打冷颤

更新时间：19:00 2025-11-28 HKT
近日，内地有网友发视频称，自己在常州某处建筑中拍到了两个造型诡异的雕像，让人感到不适。

没有附近居民投诉

视频中，从这位网友的视角可以看到，不远处楼顶上毅然伫立著两个巨大的人头雕像，分别为一男一女，他们似乎正面直视著附近居民楼区域。

评论区有人补充了夜间视角的照片，夜色之下这两个雕像更显阴森诡异，该网友配文「被『盯』到发毛，晚上看一眼都要做噩梦的程度，还有人称「仿佛在偷窥」，亦有人联想到日本动画《进击的巨人》。

据内媒报道，该处位于常州九洲新世界广场幸福蓝海国际影城lMAX的外墙。雕像的全貌为一对巨大的青年男女以攀爬的姿势出现在建筑外墙上，从外部看是两个人物的背影。

九洲新世界广场工作人员25日回应，这两个雕像是当时商场开业时候的设计，已经存在了十年。「可能是当时设计师的想法吧，当初的设计就是这样的，具体代表什么我们也不太清楚，反正是一直在的。」针对网友反映的观感问题，该工作人员称，目前，暂未收到附近居民的相关投诉。

