肥到无颈︱陈豪重庆参赛临场学Show肌 首轮包尾出局反爆红︱有片

内地各大社交媒体11月24日开始疯传「39号胖子混入健美比赛」相关短片，吸引了不少网友关注，虽然比赛首轮出局，过程中被不少人取笑，不过该名选手也因此爆红。

已从事健身行业近十年

多段短片显示，在一场健美比赛中，39号选手的身材明显未达到「健美」级别，甚至有一些「圆润」，与其他选手形成强烈反差，显得格格不入。此外，39号选手在跟随其他选手摆出健美姿势时，对动作似乎也不太熟练，台上还有其他选手都受到他的「感染」，强忍著笑意。

据内媒报道，目前与「39号胖子混入健美比赛」的多条相关短片都已经点赞破万，还引发了许多自媒体转发。不少网友调侃：「健美见过练背的、练腿的，练胆的还是第一次见。」还有网友表示：「得亏是评委打分，要是公开投票，谁是冠军一目了然。」

此外，由于在多段相关短片中，显示该健美比赛举办地为重庆城市科技学院，也有许多网友认为39号选手为参赛学生，称其「眼里只有对学分的渴望。」

不过，据封面新闻，上述赛事为「首届永川区青年健身健美公开赛暨大中专院校『运动超模』选拔赛」，举办时间为22日—23日，举办地点确实为重庆城市科技学院永川校区。该赛事由永川区文化和旅游发展委员会指导，永川区健身健美协会主办，重庆城市科技学院承办。

报道指出，该项赛事活动的报名通道设有公开组别，不限区域，年满18岁，爱好健身健美或从事相关职业的社会人士均可报名。而「爆红」了的39号选手，正是该组的选手，是社会人士，并非学校学生。

原来这位选手叫陈豪，今年28岁，已从事健身行业9年，虽然他做的是销售和管理方面的工作，但也算是在健身行业混迹多年，平时就会经常接触一些类似的活动，所以有了试一试的想法，而此次赛事又恰巧在「家门口」举办，于是就下定了决心报名。

陈豪表示自己身高1.65米，之前体重只有135斤（67.5公斤），现在是175斤（87.5公斤）。自知身材不是很好，但没有想太多，就想著去展示自己，借这个机会体验一下，展示自己的自信，让更多人关注健身圈。

比赛结果，第一轮被淘汰，而且是垫底，不过陈豪早已意料到，对于网友们的评论和调侃，他并不生气，「他们没有恶意，而且我性格本来也挺喜欢搞笑的，这件事很有趣。」陈豪说。他强调报名时没想到会引发这么大的关注，也从来不玩自媒体，并非博取流量。

陈豪表示，当时他在台上，确实不会做那些健美姿势，只能现场学其他参赛选手，所以动作看上去是很难为情，惹得大家笑。他又称，女朋友也看到了网上的短片，也很支持他，觉得他很搞笑。