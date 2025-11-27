Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

肥到无颈︱陈豪重庆参赛临场学Show肌 首轮包尾出局反爆红︱有片

奇闻趣事
更新时间：07:00 2025-11-27 HKT
发布时间：07:00 2025-11-27 HKT

内地各大社交媒体11月24日开始疯传「39号胖子混入健美比赛」相关短片，吸引了不少网友关注，虽然比赛首轮出局，过程中被不少人取笑，不过该名选手也因此爆红。

已从事健身行业近十年

多段短片显示，在一场健美比赛中，39号选手的身材明显未达到「健美」级别，甚至有一些「圆润」，与其他选手形成强烈反差，显得格格不入。此外，39号选手在跟随其他选手摆出健美姿势时，对动作似乎也不太熟练，台上还有其他选手都受到他的「感染」，强忍著笑意。

据内媒报道，目前与「39号胖子混入健美比赛」的多条相关短片都已经点赞破万，还引发了许多自媒体转发。不少网友调侃：「健美见过练背的、练腿的，练胆的还是第一次见。」还有网友表示：「得亏是评委打分，要是公开投票，谁是冠军一目了然。」

此外，由于在多段相关短片中，显示该健美比赛举办地为重庆城市科技学院，也有许多网友认为39号选手为参赛学生，称其「眼里只有对学分的渴望。」

相关新闻：河南汉自驾受困 戈壁滩独自徒步20多公里求救被赞高EQ

不过，据封面新闻，上述赛事为「首届永川区青年健身健美公开赛暨大中专院校『运动超模』选拔赛」，举办时间为22日—23日，举办地点确实为重庆城市科技学院永川校区。该赛事由永川区文化和旅游发展委员会指导，永川区健身健美协会主办，重庆城市科技学院承办。

报道指出，该项赛事活动的报名通道设有公开组别，不限区域，年满18岁，爱好健身健美或从事相关职业的社会人士均可报名。而「爆红」了的39号选手，正是该组的选手，是社会人士，并非学校学生。

原来这位选手叫陈豪，今年28岁，已从事健身行业9年，虽然他做的是销售和管理方面的工作，但也算是在健身行业混迹多年，平时就会经常接触一些类似的活动，所以有了试一试的想法，而此次赛事又恰巧在「家门口」举办，于是就下定了决心报名。

陈豪表示自己身高1.65米，之前体重只有135斤（67.5公斤），现在是175斤（87.5公斤）。自知身材不是很好，但没有想太多，就想著去展示自己，借这个机会体验一下，展示自己的自信，让更多人关注健身圈。

比赛结果，第一轮被淘汰，而且是垫底，不过陈豪早已意料到，对于网友们的评论和调侃，他并不生气，「他们没有恶意，而且我性格本来也挺喜欢搞笑的，这件事很有趣。」陈豪说。他强调报名时没想到会引发这么大的关注，也从来不玩自媒体，并非博取流量。

陈豪表示，当时他在台上，确实不会做那些健美姿势，只能现场学其他参赛选手，所以动作看上去是很难为情，惹得大家笑。他又称，女朋友也看到了网上的短片，也很支持他，觉得他很搞笑。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
29分钟前
大埔宏福苑五级火．直播｜增至55人死 4座大致救熄3座火势受控 李家超视察灾场
突发
4小时前
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
01:51
大埔宏福苑五级火丨MAMA紧急改内容火焰舞台消失 传周润发杨紫琼不出席 大会公开最新安排
影视圈
3小时前
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
01:20
宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟
社会
5小时前
大埔宏福苑五级火｜全城送暖人链运物资 网民：港人几时都咁有爱｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜全城送暖人链运物资 网民：港人几时都咁有爱｜Juicy叮
时事热话
7小时前
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
大埔宏福苑五级火｜李嘉诚基金会捐3000万支援火灾 周大福集团捐2000万 小米及腾讯基金会各捐1000万
商业创科
2小时前
荃湾荃乐大厦单位拖板短路起火 近百人疏散
00:42
荃湾荃乐大厦单位拖板短路起火 近百人疏散
突发
6小时前
大埔宏福苑昨日发生五级大火，燃烧近一日后仍未完全救熄，已造成至少44人死亡、58人受伤。
02:15
大埔宏福苑五级火｜建造界指八座同维修易「火烧连环船」 学会斥发泡胶堵通风口「错得离谱」
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
大埔宏福苑五级火丨特约演员林子幸被轰推销保险「发死人财」 TVB发声明割席强烈谴责 林子幸深夜道歉
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜居民确认曾发现工人吸烟 透露外墙护网打风过后曾大幅更换
大埔宏福苑五级火｜居民确认曾发现工人吸烟 透露外墙护网打风过后曾大幅更换
社会
7小时前