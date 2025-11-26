Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

老戏骨新业务？ 社媒现大量「假扮父母」服务 律师警告或涉法律风险

奇闻趣事
更新时间：07:00 2025-11-26 HKT
发布时间：07:00 2025-11-26 HKT

近日，为满足特定社交、情感或生活场景需求，内地各社交媒体上出现大量「扮演父母」的广告帖子。律师认为行为虽然不违法，但违背公序良俗，而演员若参与行骗行为谋取利益，则构成犯罪。

相关新闻：骗婚陷阱︱湖北男被呃¥14.8万礼金 「大肚」女友揾演员扮亲友

恋爱对象见「演员家长」

《潇湘晨报》报道，「临时演员扮演父母」已经逐渐形成一个行业，不少个人帐号甚至经纪公司都表示可以配合线下演戏，宣称演员演技精湛，值得信赖。有一名经纪人发帖称，「北京假扮父母的生活演员，见对象稳过倪大红（内地知名演员，其中著名角色为剧集《都挺好》女主角的爸爸苏大强）」。

「父母演员」的热门需求包括见男女朋友的父母、假装亲密家人、以及各种社交场合。客户反馈称演员用「有温度的演技」解决社交状况，甚至有客户的妈妈夸赞演员态度好、性格好。

河南泽槿律师事务所主任付建认为，这行为不直接构成犯罪，但也有机会涉及民事责任：例如某人找演员假扮父母，后与恋爱对象结婚，若两人日后离婚，此行为有机会被考虑为「过错」，或影响财产分割和孩子抚养权归属。而如果情况涉及诈骗，加上演员本来知情，将会被追究刑事责任。

