山西花豹闯乡村院子 「瓮中捉鳖」4小时料将放生

奇闻趣事
更新时间：10:52 2025-11-25 HKT
发布时间：10:52 2025-11-25 HKT

山西有一只野生花豹误闯乡村民居，目前已经被抓获由野生动物救助中心照顾，预计将寻找合适的时机放返自然。

避免伤害受保护动物

昨天（24日）清晨约6点40分，霍州市警方接到居民报警，称一只野生花豹闯进村民家中院子。警察迅速赶到封锁现场，初步认定花豹是透过爬屋顶跳进院子。林业部门的工作人员带同麻醉针抵达，花了大半个小时成功将这只身长一米多、仍未成年的花豹麻醉，在约11点06分装进笼子运走。

相关新闻：弹弓射东北虎惹怒网友 沈阳动物园：日常管护做法 泥弹未打到动物

原来早在周六（22日）当地政府已经发出通告，称在民居附近发现花豹踪迹，呼吁居民减少不必要出行和加强家居防范。因野生花豹是国家保护动物，故政府提醒居民在保护自己的同时也不要伤害动物，如有发现应立即通报。

据《极目新闻》，政府工作人员表示目前花豹已经交由市委相关部门及临汾市野生动物救助中心负责。该救助中心人员回复指花豹身上有伤，而且已经有几天没有进食，目前正在休养恢复。

