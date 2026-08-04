新冠疫情︱台湾就诊人次一周增75% 致3死62宗重症

大陆新冠感染率近日明显上升，台湾亦出现同样情况，截至8月1日的一周，当地新冠就诊人数的增幅为75%，就诊者有逾1.89万人次。这波新冠病情，至今已有5宗本土死亡病例。

疾管署警告处流行期

台湾卫生福利部疾病管制署8月4日公布，7月26日至8月1日冠病门诊和急诊的就诊计1万8990人次，7月19日至7月25日为1万0605人次，7月12日至7月18日则为4766人次。



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重病及死亡病例方面，台湾从7月28日至8月3日新增62宗本土重症病例及三宗本土死亡病例，前一周（7月2日至7月27日）则新增42宗本土重症病例及两宗本土死亡病例。

疾管署指出，台湾新冠疫情持续上升且处流行期，吁请民众不可掉以轻心，做好自我防护措施，落实勤洗手；出入医疗照护机构、搭乘大众运输、至人潮拥挤室内场所时，自主戴口罩；出现发烧或有呼吸道症状，建议尽量在家休息，避免不必要的外出，外出时记得佩戴口罩。

疾管署也吁请民众，尚未接种疫苗要尽快接种。