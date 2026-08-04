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台湾唯一制钨金属老板虐杀案 警拘一疑犯传是前员工

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更新时间：13:15 2026-08-04 HKT
发布时间：13:15 2026-08-04 HKT

台湾唯一生产钨金属战略物资的京沅钨钴资源负责人黄圣玹，7月24日被发现在屏东的豪宅内被人捆绑虐杀。警方发现死者生前常出入夜场，与多名娱乐女子关系密切，疑事件涉及感情或生意纠纷。台湾警方中午传出，被锁定的嫌疑人已落网，目前正厘清案件中。

私生活混乱同时周旋多女

56岁的黄圣玹，生前育有3子女，但独居于屏东枋寮乡太源村豪宅内。由于黄圣玹被发现时，被透明胶带捆绑得如「木乃伊」，遭人用球棒与木棍活活打死，现场所有闭路电视又故障，加上黄的公司是全台湾唯一生产属战略金属，在军工与半导体业有广泛用途的「仲钨酸铵」，令这宗离奇又残忍的命案，引起社会关注。

黄圣玹被虐杀时家中的闭路电视全故障。中时
黄圣玹被虐杀时家中的闭路电视全故障。中时


相关新闻：台唯一制「仲钨酸铵」公司老板遭虐杀 冲击军工半导体生产

警方调查发现，黄圣玹私生活混乱，常到有女陪侍的声色场所，与多名夜之女有暧昧或感情纠纷。

涉多宗生意纠纷曾被控欺诈

此外，死者生前也涉及多宗营业纠纷，曾被控欺诈，要认罪赔偿才和解，获判缓刑。

警方指，案发时死者住处及工厂所有的保安系统均未启动，推测犯案者与死者认识，疑涉感情或生意纠纷，锁定一名约30至40岁的前员工，相信其涉及重大嫌疑。

台湾检警4日中午，在中部拘捕一名陈姓男子，警方正在调查案件动机与细节。

三立新闻报道指，有消息指疑犯为黄的前员工，疑因偷窃失风痛下杀手，疑犯目前已承认犯案，警方正厘清案件细节及是否有同犯。

 

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