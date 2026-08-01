柯文哲妻赴陆旅行 高铁上急救病童

台湾在野民众党创党主席柯文哲妻子陈佩琪，近日分享到大陆旅行的经历，称在杭州到北京的高铁上为腹痛病童提供急救，很有成就感。大陆官媒称，在民进党当局翻炒赴陆旅游失联话题之际，陈佩琪的大陆游为谎言添实锤。

笑称「没有被消失」

陈佩琪7月29日在脸书发文说，她和儿子到上海、杭州、北京旅游一星期，「母子平安回家，没被消失不见，也没被抓去盘问，回来器官也都还在」。她称在大城市之间搭高铁移动很舒服，旅游让人增广见闻，也让人心情愉悦。

本身是儿科医生的她回忆，在前往北京的高铁时，听到列车广播说有人不舒服，需有医疗背景的人帮忙，于是翻出随身携带的药品和血氧机过去，结果对象恰好是她专长的儿科病人。当时小孩肚子痛到脸色发白，卷在椅子上呻吟，她处理完毕后小孩症状有所缓解。

台湾陆委会此前称，自2024年1月至今年7月22日，经通报台湾人赴大陆失联、遭留置盘查及遭限制人身自由的，累计高达402人，认为有义务向台湾民众警示风险。中国新闻网发文称，在民进党持续翻炒赴陆旅游失联话题之际，陈佩琪愉悦归来的大陆行，无疑为这道谎言再添一记实锤。