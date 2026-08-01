Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柯文哲妻赴陆旅行 高铁上急救病童

两岸热话
更新时间：08:26 2026-08-01 HKT
发布时间：08:26 2026-08-01 HKT

台湾在野民众党创党主席柯文哲妻子陈佩琪，近日分享到大陆旅行的经历，称在杭州到北京的高铁上为腹痛病童提供急救，很有成就感。大陆官媒称，在民进党当局翻炒赴陆旅游失联话题之际，陈佩琪的大陆游为谎言添实锤。

笑称「没有被消失」

陈佩琪7月29日在脸书发文说，她和儿子到上海、杭州、北京旅游一星期，「母子平安回家，没被消失不见，也没被抓去盘问，回来器官也都还在」。她称在大城市之间搭高铁移动很舒服，旅游让人增广见闻，也让人心情愉悦。

本身是儿科医生的她回忆，在前往北京的高铁时，听到列车广播说有人不舒服，需有医疗背景的人帮忙，于是翻出随身携带的药品和血氧机过去，结果对象恰好是她专长的儿科病人。当时小孩肚子痛到脸色发白，卷在椅子上呻吟，她处理完毕后小孩症状有所缓解。

台湾陆委会此前称，自2024年1月至今年7月22日，经通报台湾人赴大陆失联、遭留置盘查及遭限制人身自由的，累计高达402人，认为有义务向台湾民众警示风险。中国新闻网发文称，在民进党持续翻炒赴陆旅游失联话题之际，陈佩琪愉悦归来的大陆行，无疑为这道谎言再添一记实锤。

最Hit
卫诗雅发生意外急送院病容曝光  口部受伤急施手术缝逾50针  已返家休息全面停工
卫诗雅发生意外急送院病容曝光  口部受伤急施手术缝逾50针  已返家休息全面停工
影视圈
13小时前
中国移动、中国电讯及中国联通内地三大电讯商发通告 8‧1开始手机号卡仅限官方办理。法新社
内地平价数据卡不再？ 三大电讯商：8‧1开始手机号卡仅限官方办理
即时中国
12小时前
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨过去几年浪费人生 自爆14日神速安顿实录：终于似返个人｜Juicy叮
时事热话
22小时前
何文田考车场外现「睇水员」 助考生拦车管理交通、事后收利是 运输署：如违规交执法部门
考车牌｜何文田驾驶路试现「睇水员」 收利是助考生拦车 运输署：如违规交执法部门
社会
3小时前
LISA 无惧红雨赴车公庙还神 相隔半年再低调访港 粉丝靠「分趾鞋」认出偶像丨独家
LISA 无惧红雨赴车公庙还神 相隔半年再低调访港 粉丝靠「分趾鞋」认出偶像丨独家
影视圈
12小时前
张柏芝佩戴3000万珠宝震撼红馆 全球首唱《江湖再见》感染力满分。
张柏芝佩戴3000万珠宝震撼红馆 全球首唱《江湖再见》感染力满分
影视圈
16小时前
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒
周星驰遭炮轰「无儿无女不敢见人」  李修贤寸星爷钱多也没用  自爆揸飞机活得富贵又潇洒
影视圈
2026-07-31 09:00 HKT
恐怖婆媳纠纷｜37岁美华裔女捅杀79岁奶奶245刀 验尸官：死者几乎被肢解
即时国际
6小时前
美女导游撞样年轻张柏芝！带队北上短线美食团爆红 港人团友齐赞靓女又专业：想揾番初恋嘅感觉就报团啦
美女导游撞样年轻张柏芝！带队北上短线美食团爆红 港人团友齐赞靓女又专业：想揾番初恋嘅感觉就报团啦
旅游
20小时前
东张西望丨张伟文遭疏忽照顾 黎宽怡陪方俊对质护老院遭报警驱赶 「靓声王」入院忍痛挤笑容
东张西望丨张伟文遭疏忽照顾 黎宽怡陪方俊对质护老院遭报警驱赶 「靓声王」入院忍痛挤笑容
影视圈
12小时前