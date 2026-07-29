上海小熊猫赴台亮相 沪代表团遭拒出席 国台办批民进党无理刁难

两岸关系持续紧绷，连可爱的动物交流亦沦为政治角力场。由上海动物园赠送予台北市立动物园的一对小熊猫（台湾称小猫熊）「乐乐」与「甜甜」，在历经近两个月检疫后，今日（29日）于台北正式公开亮相。然而，原定赴台共同见证仪式的上海市政府代表团却未能成行。陆委会主委邱垂正证实，此行确实存在「统战疑虑」；大陆国台办今日则发表强硬声明，谴责民进党当局「无理刁难与拒绝」，暴露其对抗思维。

蒋万安叹上海团缺席可惜

这对分别为3岁雄性及2岁雌性的小熊猫，是两市在「双城论坛」框架下，台北市立动物园以白手长臂猿与上海动物园交换的物种保育合作成果，两小无邪的模样大受台湾市民欢迎。

台北市长蒋万安今日出席亮相记者会时，对上海代表团缺席直言感到「非常可惜」。他公开质疑，小动物的交流旨在为濒危动物保育尽一份心力，「这跟统战到底有什么关系？」

陆委会主委邱垂正。 中时

陆委会批对岸借机「用软的」 国台办抨击违背主流民意

然而，台湾陆委会主委邱垂正反驳指，台北市政府原本拟邀请包括上海市台办主任金梅、副主任李骁东等多名中共官员，以小熊猫见面会的名义赴台，并声称要研商2026双城论坛。他批评，日本同样有送小熊猫给台北，却从不需要举办官方见面会，为何唯独对陆方要特意办见面会？他直指在中共对台极限施压之际，此举有「统战嫌疑」，旨在松懈台湾的认知，北市府在陆委会表达疑虑后亦未有再正式送件申请。

对此，大陆国台办发言人陈斌华在今日的例行记者会上予以严厉抨击。陈斌华斥责民进党当局对上海赠送方派员参加见面会进行无理刁难和拒绝，充分暴露其「台独」本性和对抗思维，强调这种动辄阻挠两岸正常交流的做法，完全违背台湾主流民意，必遭唾弃。