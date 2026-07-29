熊本地震︱台湾旅客亲历无印良品店员临危不乱 拆新「咕𠱸」护客疏散获网民激赞

日本九州岛熊本县于周二（28日）下午发生黎克特制7.1级强烈地震，剧烈摇晃令当地民众及旅客深感恐慌。但在危急时刻，日本零售业展现出极高的防灾质素。一名在熊本旅游的台湾游客于社交平台分享，指地震发生时正身处「无印良品」（MUJI）分店购物，亲历店员临危不乱，第一时间果断拆开陈列贩售的枕头及靠垫（香港俗称「咕𠱸」）派发予顾客保护头部，并引导有序疏散。事件曝光后获全网激赞。

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派「咕𠱸」护头兼安抚情绪

对于店员面对突发状况的专业与冷静，该名台湾网民在社交平台「Threads」发文赞扬。地震发生时店内摇晃剧烈，店员立即启动防灾措施，先将民众集中安置到远离高货架的安全区域，并果断「就地取材」，将店内贩售的枕头及咕𠱸发放给在场顾客，示意大家顶在头部上方防护，并依照指示蹲低避难。

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待主震稍微平息后，店员引导所有顾客经由安全楼梯有序离开大楼。从网民分享的影片可听见，店员在疏散广播时依然极具礼貌、语气温和：「接下来我们会开始进行引导，如果您想尽快离开店内，麻烦请到这边排队。至于想继续留在店内的客人，就请留在原地即可。」令饱受惊吓的顾客被成功安抚。

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网民激赞倡「买爆」以示支持

贴文及影片曝光后，随即引发网络热议。大批网民留言赞许无印良品店员的灵活应变：「就地取材发枕头保护头部，很好的想法！」、「如果是在香港或台湾，这家店会被买爆！」亦有网民指出，这有赖于日本平日扎实的防震演练，才令前线员工能于紧急状况下维持冷静与秩序，展现日本服务业的最高素质。

