熊本地震︱台湾游客自驾游直击强震瞬间 马路惊现两层楼高「冲天喷泉」︱有片

日本于 2026 年 7 月 28 日下午发生规模 7.1 强震，已造成至少 10 多人死亡、多人受伤。地震发生时，有在当地自驾游的台湾游客恰好目击剧烈摇晃的一刻，并拍下道路中央因强震引发的「喷泉」奇观——高达约两层楼的水柱疑似因沙井盖脱落而大量涌出，导致路面瞬间严重积水。

台湾立委亦遭遇地震

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地震时马路或地面出现「喷泉」现象，最主要的原因是土壤液化与地下水压升高。此现象通常发生于地下水位高且土壤结构疏松的细砂地区。当地震发生剧烈摇晃时，土壤颗粒之间的空隙被压缩，导致地下水压瞬间急剧升高；当高压水分寻求宣泄出口时，便会携带部分细沙沿著地层裂缝冲出地面，形成「喷砂冒水」的喷泉现象。

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此外，地震引发的地层位移也容易导致马路底下的自来水管线破裂，管线内的高压水流自破损处或冲开的人孔盖喷涌而出，也是造成地面出现高大水柱的常见原因。

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另外，台湾立法院交通委员会考察团当时正好身处熊本，多名立委分享了地震发生时车辆与号志剧烈摇晃的惊魂过程，随后行程取消并返回饭店。立委们表示正透过相关渠道了解熊本的受灾情况。