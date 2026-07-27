香港「文雀」台捷运狂偷13人银包 制假信用卡狂刷$55万被求刑9年

香港有男子为诈骗集团，三度到台湾在捷运上偷取13人银包，盗取信用卡晶片制作假卡，疯狂盗刷215万台币（约54.9万港元），遭台北地检署求刑9年以上。

56岁疑犯周伟是香港人，2025年12月加入一个诈骗集团，于去年12月至今年3月，三次到台湾，在台北、高雄捷运列车内，盗取13名乘客银包，取走其内的信用卡晶片，制作成假信用卡。

多名受害人接获发卡机构通知被盗用信用卡后报警。有受害人在被盗银包后，20分钟内便在海外刷卡9万台币（约2.3万港元）。

警方调查后，根据线索在桃园一间旅馆将周伟拘捕，台北地检署今日向法院建议，依加重窃盗、加重诈欺等罪判处9年以上刑期。