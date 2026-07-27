台唯一制「仲钨酸铵」公司老板遭虐杀 冲击军工半导体生产

台湾唯一能生产「仲钨酸铵」应用于军工、半导体业的战略金属的公司的老板，24日被发现在屏东家中，遭人捆绑殴打，失血过多死亡。警方发现，死者家中的CCTV全部故障，没有财物损失，疑犯精心策划作案等，死者经营业务敏感等疑点，增加调查难度。

CCTV全故障 无财物损失

中时新闻等台媒报道，57岁黄姓男死者，是「京沅钨业科技有限公司」的董事长，京沅钨业从事贵金属冶炼，其中在台独家产制的「仲钨酸铵」，是一种关键的中间原料，在半导体、军工、航太工业上，有广泛应用。

案情指，死者儿子24日返回父亲独居的枋寮乡太源村寓所，推开门发现父亲已死于血泊中。警方到场后，发现死者生前被人捆绑、以硬物殴打，初步检验是失血过多死亡。

警方在现场2楼发现有从外潜入痕迹，不排除是有人盗窃失败变成杀人案。由于屋内无财物损失，所有闭路电视又故障，增加调查难度。

据台媒报道，京沅钨业在屏南工业区的工厂，年产约4000吨的「仲钨酸铵」。自大陆实施稀土出口管制后，相关战略原料在全球热抢，加上死者生前低调，无欠债，今离奇遭虐杀，案件在台湾社会引起高度关注。