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日籍8岁童台北荡失路惊惊「零反应」 警员转Channel即笑

两岸热话
更新时间：18:00 2026-07-26 HKT
发布时间：18:00 2026-07-26 HKT

小孩出国旅游，最怕与大人走失又不识当地语言文字。台湾日前便有一名日籍的8岁男童，与母亲走失，被警员找到时因不懂国语而十问九不应，状甚惊恐，直至警员以流利日语安慰和询问，男童即破涕为笑。

据中时新闻网报道，北市警大同分局延平派出所日前接报，指有一名男童在铁道博物馆前，神情焦虑，不断张望，但又不敢向路人求助，疑是与亲人走失。

走失的日籍男童听到台警说出流利日语，不安感即刻消除。中时
走失的日籍男童听到台警说出流利日语，不安感即刻消除。中时

警员到场找到该名8岁男童，但询问男童姓名、家人资料及联络方法时，男童却毫无反应，只流露出不安神色。

负责警员观察男童衣著，估计他是外籍人士，于是试著用日语向对方发问，结果，男童一听到母语便立即镇定下来及破涕为笑，并解释是与母亲到台湾旅游，但中途走散。

不久之后，台警接到一名日籍女游客报案，指与儿子失散，经核对资料，确认男童是该报案母亲儿子，警员于是即护送男童，找回母亲。

 

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