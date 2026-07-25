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台湾食安｜云林羊肉二𫫇英超标1.8倍恐致孕妇流产畸胎 当局预防性下架4公吨羊奶

两岸热话
更新时间：16:00 2026-07-25 HKT
发布时间：16:00 2026-07-25 HKT

台湾爆发严重食品安全风暴。云林县一个畜牧场的羊肉日前被验出含有被称为「世纪之毒」的一级致癌物戴奥辛（香港俗称「二𫫇英」），超标达1.8倍，创下台湾自2022年以来肉品验出二𫫇英超标的首例。由于涉事畜牧场的生羊奶有供应予知名品牌「嘉南羊乳」，台湾卫浴福利部已紧急预防性下架4公吨羊奶。毒物专家严正警告，二𫫇英并无解毒剂，且半衰期长达7年，呼吁市民日常饮食应尽量避免食用动物肥肉、内脏及皮层。

当事人声称未流入市面

综合台媒中时新闻网等媒体报道，台湾食药署于7月6日赴云林县抽验「云农畜牧场」屠宰的羊肉，经复验于周五（24日）证实，羊肉二𫫇英含量高达4.6 pg/g fat，远超2.5 pg/g fat的法定限值。

针对云林羊肉被检出二𫫇英，卫福部、农业部、环境部及云林县政府已启动中央地方联合调查。 台湾食药署
针对云林羊肉被检出二𫫇英，卫福部、农业部、环境部及云林县政府已启动中央地方联合调查。 台湾食药署

调查发现，该批羊只虽以「云农畜牧场」名义屠宰，但实际饲养者为一名未达办理畜牧登记规模的个体户，其健康声明书涉嫌冒用他人名义。虽然当事人声称超标肉品并未流入市面，但当局不敢掉以轻心，除将全案移交检察机关侦办外，亦已将涉事的4公吨嘉南羊奶预防性下架。

世纪之毒无解药  专家：3部位少吃

林口长庚医院临床毒物中心主任颜宗海指出，二𫫇英是极强的环境污染物，主要来自垃圾燃烧及工业排放，早在1997年已被世界卫生组织列为一级致癌物。二𫫇英具脂溶性且极难降解，其在人体内的半衰期长达7年，即身体需要7年时间才能自然代谢掉一半毒素。

颜宗海强调，短期高剂量暴露于二𫫇英会导致氯痤疮、皮肤变黑及肝功能异常；长期暴露则会增加患癌与免疫系统异常的风险，孕妇更有流产及生下畸胎的危机。由于二𫫇英目前并无任何解毒剂，人类九成以上是经由饮食摄入。

专家呼吁市民无需恐慌，但日常应注重均衡饮食，减少进食动物肥肉、皮及内脏等高危部位，并多吃新鲜蔬果以降低暴露风险。目前环境部已对涉事场地周边的空气、土壤及地下水进行采样，预计下周公布污染源调查结果。

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