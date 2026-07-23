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游台注意︱台湾8月首模拟战时手机「断网」 台北等14县市仅可通话用SMS

两岸热话
更新时间：09:20 2026-07-23 HKT
发布时间：09:20 2026-07-23 HKT

台湾将在8月举行「城镇韧性演习」，首次加入「行动网路降速演练」，模拟战争或重大灾害导致行动网络受阻情况，届时台北、台中共14个县市，手机会不能上网，只可以通话及收发SMS。

手机网降速30分钟

综合台媒报道，台湾今年的「城镇韧性演习」将于8月7日至13日分区举行。对于首次加入「行动网路降速演练」，台湾行政院解释，并非切断网路，而是降低4G、5G行动网路速度，基本通讯及紧急服务仍可正常使用。

此次「行动断网演习」第一阶段为8月10日（周一），地点为苗栗县、台中市、彰化县、南投县、云林县、嘉义县、嘉义市7个县市，从下午2点半至3点进行30分钟的演习。

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第二阶段则为8月13日，地点为台北市、新北市、基隆市、桃园市、新竹县、新竹市、宜兰县等7县市，时间同样为下午2点半至3点，进行30分钟的演习。

行政院发言人李慧芝表示，演习期间除紧急救援、医疗维持正常外，ATM自动提款机服务、实体卡片刷卡交易与路口交通号志也会正常运作。

李慧芝续指，是次演习首要目的是试政府机关在网络传输受限时能否维持稳定运作，二是让民众提前熟悉连线Wi-Fi、拨打市内电话或发送简讯等多元备用通讯管道。

南部获豁免惹网民不满

她建议，未来遭遇网络受损且需与家人联系时，首先是运用固定网络、切换至Wi-Fi或改用市内电话，其次是发送较容易成功传递的文字简讯，最后是即刻下「消防防灾一点通」APP并预先储存离线避难地图，同时提前与家人约定好通讯不佳时的会合地点。

台湾许多网民批评「断网」演习扰民，以及质疑南部可以豁免。台媒《知新闻》报道，「通讯传播委员会（NCC）」主秘温俊瑜指，南部演习时间在早上10点，担心影响使用手机交易股票的投资人，会引发民怨，所以不做行动网络降速，只做防空演习。

PTT网友纷纷表示，「扰民」、「走火入魔，该换政府了」、「都预设中共先轰北部」、「呵呵，要不要解释南部为何不用？」、「如果把固网也停掉，所有东西应该会瘫痪，话说怎么只有中北部…」、「又韧性了，听了很燥」、「高雄台南不用断，是惩罚其他县市？」、「下次要不要演练竹科断电韧性测试？」

 

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