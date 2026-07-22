台22岁男大学生赴日当诈骗「跑腿」　呃老妇逾60万4度被捕

再有台湾人赴日充当诈骗集团「跑腿」被捕，严重损害华人形象！日本鹿儿岛中央警察署周二（21日）宣布，再次逮捕一名无固定住所的22岁台湾男大学生。警方指控该名男大学生涉嫌与电话诈骗集团共谋，假冒日本警察身分，以「发出逮捕令」等借口恐吓两名80多岁的日本高龄妇人，共骗走高达1,250万日圆（约62.5万港元）。令人咋舌的是，这已是该名台湾男大生因涉嫌诈骗及盗窃罪，第四度遭到日本警方逮捕。

诱骗老妇将巨款放庭院

日本警方调查指出，涉案的台湾男大生于今年2月上旬至下旬期间，与多名身分不明的诈骗集团同伙合作。他们分别致电居住于奈良县大和郡山市及爱知县三好市的两名80多岁老妇。

集团成员在电话中自称是警察，以极其严厉的语气恐吓受害人，讹称「妳已被当局发布逮捕令」、「需要核查妳银行帐户内的资金安全」等，随后指示她们将大量现金装入胶袋内，放置于住家院子。该名男大生随后充当「跑腿」前往指定地点，分别盗走750万日圆及500万日圆现钞，合共诈取1,250万日圆。

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警意外揭「案中案」

警方透露，该名男大生因涉及其他宗类似的盗窃及企图盗窃案，已于本月7日被起诉。警方是在深入侦办其他诈骗网络时，通过资金流向与闭路电视画面，才揭发这宗「案中案」。

面对警方盘问，该名疑犯供认不讳，坦承曾到现场取钱，表示：「我肯定去过大和郡山市拿现金；至于三好市，我虽不记得了，但如果有去过，应该也是去拿钱。」目前，日本警方正进一步扩大调查，追查其背后是否涉及更多未曝光的案件及跨国诈骗集团。