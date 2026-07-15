立陶宛新总理：当年设「台湾代表处」或太大胆 盼修复对华关系重新互派大使

近年，立陶宛与中国因台湾问题，两国关系转差。而在7月14日上任的立陶宛新总理辛克维丘斯（Sinkevičius）则表示，当局在2021年允许台北当局以「台湾」名义，在当地开设代表处，可能是「过于大胆」，又说希望修复立陶宛与北京的关系。

相关新闻：中国观察：立陶宛转軚止损 还欠关键一步

冀「不改变台湾代表处」 同时恢复对华关系

立陶宛议会周二审议新任总理辛克维丘斯（Virginijus Sinkevičius）提交的内阁名单及施政纲领。辛克维丘斯在会上提出，将寻求与北京关系正常化，并重新互派大使。他向议会表示，立陶宛在2021年容许台北当局以「台湾」名义在当地设立代表处，此举「或许过于大胆」，并偏离了当时的整体外交环境。

辛克维丘斯指出，立陶宛与北京长期以来一直保持外交关系，他希望能恢复到过去的状态。他透露立陶宛已对此准备了解决方案，并相信在「无需改变台湾代表处现状」的前提下，依然可以恢复与北京的关系。不过，他并未透过具体方案。

立陶宛于2021年允许台北当局在当地设立「台湾代表处」，引起北京强烈不满。北京随后宣布将两国关系降至代办级，并曾要求在华经营的跨国企业切断与立陶宛的商业合作。