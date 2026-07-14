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屏东壮汉驾电单车抢手袋 78岁退休女教师反杀击退匪徒︱有片

两岸热话
更新时间：13:05 2026-07-14 HKT
发布时间：13:05 2026-07-14 HKT

台湾有78岁女退休女教师，被驾驶电单车的壮汉抢手袋，女事主奋力反抗不放手，连抢匪也被扯落地，最终女事主更反杀对方，手袋当皮鞭挥打壮汉10下，打至对方求饶逃走。

要求贼人赔手袋

社交平台日前开始广传一段闭路电视影片，显示于上月24日清晨约7时，在屏东县潮州镇一条小路。一名老妇在乡间小路独行，其背后出现一辆由中年男子驾驶的电单车。

当电单车驶近老妇旁时，司机突伸手企图扯走老妇手袋，老妇即激烈反抗，即使坐倒地上仍坚持拉著手袋不放，甚至将抢匪扯落地上。

二人拉扯一段时间，老妇气力不继，一度被抢走手袋，不过司机返回车上准备离开时，老妇死拉对方衣服，最终抢匪放弃丢低手袋准备逃走，但老妇即拿著手袋当作皮鞭，不断抽打对方逾十下，最后成功将抢匪来不及拾回跌落的拖鞋，驾车逃去。

老妇则肩膀跟手肘都受伤，她事后受访，原来她是小学老师，已经退休20年，她更透露：「我的手袋烂了，我就边打他边骂『你真的很可恶！你要赔我啦！』他后来求饶说会赔我！」

当地警方在案发24小时内将44岁洪姓男疑犯拘捕。提醒民众外出提高警觉，避免独自行经人烟稀少处所；如遇不法侵害时，应以自身安全为优先。

 

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