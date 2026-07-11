强台风巴威｜12日凌晨登陆浙闽沿海 台湾至少36人受伤逾15万户一度停电

台风「巴威」下午2时位于距离浙江省温州东南方向约300公里的海面上，中心气压为950百帕，最大风力13级（40.0米/秒）。预计「巴威」以每小时30~35公里的速度向西北方向快速移动，强度变化不大，逐渐向浙江省中南部沿海靠近，并将于今天半夜前后在浙江省苍南至三门一带登陆。台湾当局宣布除金门县和台东县的兰屿、绿岛外，其余皆停止上班上课。台湾灾害应变中心统计至今天上午8时，全台36人受伤，以强风或路面湿滑导致骑车摔伤或民众防台整备时跌落、遭砸伤或割伤，无死亡或重大伤亡。至10日晚上全台共疏散撤离8972人，以花莲县4967人最多。

台气象署今天（11日）上午最新风雨预测，未来24小时降雨量，山区以新竹县、苗栗县、台中市250至400毫米最多，平地以新北市、新竹县、苗栗县最显著，约150至250毫米。

台电最新统计，截至中午12时，全台曾停电户数达15万3733户，目前已复电11万7237户，复电率逾76%，尚有3万6496户未复电，集中在桃园、高雄等地；台电已动员超过1万6000人次抢修，并调度14个工作班跨区北上支援。

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「巴威」减弱至强台风，或正面袭击浙闽沿海。

降雨预测。

大风预测。

或正面袭击浙闽沿海

中央气象台7月11日6时继续发布台风橙色预警。台风「巴威」今天（11日）凌晨由台风级加强为强台风级。预计，「巴威」将以每小时30～35公里的速度向西北方向快速移动，强度变化不大，并逐渐向浙闽沿海靠近，将于12日凌晨在浙江台州至福建福鼎一带沿海登陆（强台风级或台风级，13～14级，38～45米/秒），登陆后向西北转偏北方向移动，强度逐渐减弱。

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北京市气象台预报，昨午至今晚将有强降雨过程，7区发布暴雨红色预警。截至昨日中午，全市180间旅游景区关闭，176间帐篷露营地、4311间乡村民宿暂停营业，已转移超5.7万人。原定周末举行的李荣浩「黑马」世界巡回演唱会天津站演出延期，李荣浩发文致歉，强调安全第一。

台湾气象署昨发出海上和陆上台风警报，台北、新北、桃园等逾10个县市停工停课，多班航班取消。台湾北部沿岸昨早风势增强，宜兰乌石港海面有大浪，台东观测到最高8.1米巨浪。宜兰苏澳渔港、花莲等地有过千艘渔船回港避风，停止出海作业。

