台湾人口连续30个月下跌 今年首半年新生儿同比少9000人

台湾人口连续30个月下跌，总人口降至2324万3565人。新生儿方面，今年上半年较去年同期少了9000人。

据台湾《自由时报》报道，台湾内政部今（10）天公布截至今年6月底的人口统计资料，总人口数为2324万3565人，与上月比较减少9076人，创下连续30个月负成长的纪录。其中，备受关注的新生儿部分，6月人数为7324人，上半年共为4万6344人，相较去年同期的5万5375人，减少9031人。

粗出生率计，最多人出生的县市，首位是新竹市5.05‰，其次为云林县4.86‰，再其次为桃园市4.66‰；最低为基隆市2.20‰，其次为嘉义县2.66‰，再其次为苗栗县3.24‰。

在出生人数减死亡人数后计算出的人口自然增加方面，6月为负9016人。