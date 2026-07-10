屏东母驾车载「病女」拜庙求平安自撞 被揭与尸同行仍信爱女会翻生

9日，台湾屏东县新园乡一名62岁陈女子驾车搭载37岁女儿行经善良宫前，撞上路旁停放的电单车。民众上前协助时发现右前座上的女儿已死亡，惟陈女浑然不觉，仍对警方表示「女儿会活过来」。

据警方调查，事发于下午4时许，陈女驾车从高雄凤山出发，打算前往东港东隆宫拜神，祈求温王爷及王船大爷保佑长期体弱多病的女儿健康平安。岂料途经新园乡中和路善良宫前时，不知何故自撞路边电单车。

陈女士的女儿自小体弱多病，母女相依为命，长期居无定所，以车为家。警方怀疑纪女可能在车祸前一天已过世，但陈女因女儿平时经常休息，以为她只是睡着了。救护人员到场后确认其女已无生命迹象，陈女仍坚信「她会活过来」，令在场人士感到无奈又心酸。

屏东母载亡女尸体发生意外车祸。图为警方提供

屏东母载亡女尸体发生意外车祸。图为警方提供

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陈女经酒测并无饮酒，车祸原因及纪女确切死因，仍待检警进一步调查及相验厘清。