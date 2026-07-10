台风巴威｜台湾海陆警齐发 基隆宜兰台北等5县市严加戒备

台风「巴威」步步逼近，台湾当局已于今日（10日）清晨正式发布海上陆上台风警报。截至上午8时30分，陆上警戒范围已进一步扩大至基隆、新北、台北、宜兰及花莲等5个县市，各地正严阵以待。

气象署观测，中台「巴威」目前位于鹅銮鼻以东约700公里海面上，以时速25公里向西北移动，近中心最大风速达每秒45米（相当于14级风）。气象专家指出，虽然「巴威」强度略有减弱，但其体型庞大，暴风圈将对台湾北部及东半部构成严重威胁。

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今晚至明晨风雨最剧烈 局部地区雨量恐超350毫米

气象署警告，今晚至明日（11日）白天将是风雨影响最明显的关键期。新北市、宜兰县、苗栗县及新竹县需严防「豪雨等级以上」的致灾性降雨，累积雨量估计逼近350毫米或以上。

目前台湾附近海面波涛汹涌，成功、台东及兰屿已观测到接近6米以上的巨浪。当局已向多个沿海地区发布巨浪与强风警告，呼吁市民切勿前往海边，并全面做好防台防水浸准备。

内地中央气象台则预测，「巴威」将以每小时15至20公里的速度向西北方向移动，逐渐向浙闽沿海靠近，将于11日晚上在福建福清至浙江温岭一带沿海登陆（强台风级或台风级，13至15级，40至48米/秒），登陆后继续向西北方向移动，强度逐渐减弱。