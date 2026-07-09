台军校恢复「反共教育」 大陆国台办批蓄意升高对抗

台湾 台湾军官学校恢复为毕业生提供「反共爱国教育」课程，大陆国台办昨批此举是大开历史倒车，蓄意升高两岸对立对抗。

国台办发言人陈斌华昨天在记者会表示，中国共产党成立105年来，彻底结束旧中国内忧外患、积贫积弱、沦为半殖民地半封建社会的历史，并仅用几十年时间走完发达国家几百年走过的工业化历程，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹。民进党当局企图对台湾军校毕业生灌输反共主张，教唆他们为「台独」而战、为民进党而战，是在大开历史倒车，是在蓄意升高两岸对立对抗。

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他强调，「台独」是绝路，以武谋独是死路一条，希望台湾同胞认清「台独」分裂势力的祸心和危害，坚决反对「台独」分裂和外来干涉，与大陆「携手推动两岸关系和平发展，推进祖国统一大业」。

台湾国防部7月5日表示，考量大陆对台军事威胁日益升高，为体认军人「为何而战，为谁而战」使命，从今年起，将军官学校毕业生的「爱国教育政训课程」更名恢复为「反共爱国教育」，由陆委会、国安会官员说明两岸情势及大陆对台渗透侵扰现况。